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Dev ulaşım yatırımında köprü tamamlanıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen İmran Kılıç Bulvarı ve Köprüsü’nde çalışmalar hızla devam ediyor. 5 kilometrelik bulvarda kaya dolgu çalışmaları tamamlanırken; 7 ayaklı 210 metrelik köprüde de kirişlerin montajı sürüyor.

Dev ulaşım yatırımında köprü tamamlanıyor

Dev ulaşım yatırımında köprü tamamlanıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen İmran Kılıç Bulvarı ve Köprüsü’nde çalışmalar hızla devam ediyor. 5 kilometrelik bulvarda kaya dolgu çalışmaları tamamlanırken; 7 ayaklı 210 metrelik köprüde de kirişlerin montajı sürüyor.

24 Aralık 2021 Cuma 18:16
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin dev yatırımı “İmran Kılıç Bulvarı ve Köprüsü” projesinde çalışmalar büyük bir hızla ilerliyor.

Toplamda 75 Milyon TL’lik yatırımla yükselen projede, 210 metre uzunluğundaki köprünün kirişleri taşıyıcı ayaklar üzerine yerleştirilmeye başlandı. Kentin batısında yer alan onlarca mahalleye ulaşım sağlayan Ağcalı Kavşağı’na değin uzanan 5 kilometrelik yeni bulvarda ise kaya dolgu çalışmaları büyük ölçüde tamamlanırken, ince dolgular ise sürüyor. Şehrin merkezinde doğal bir sınır oluşturan Aksu Çayı’nın koluna inşa edilen proje, kuzey ve güney olarak tarif edilen iki yakayı bir araya getirecek. Kısa vadede 60 bin kişiye ulaşım imkanı sağlayacak proje, uzun vadede yaklaşık 150 bin kişinin kent merkezine 10 dakikada erişmesine imkân tanıyacak.

55 Metre Genişliğe Sahip Yeni Bulvar

Projenin hayata geçtiği Önsen – Kurtlar bölgesinde bir ulaşım yatırımı daha gerçekleştiriliyor. İmran Kılıç Bulvarı ve Köprüsü’nün direkt bağlanacağı yeni arter, Güney Çevre Yolu’nun ilk etabı olarak tarif edilirken, Adana Karayolu’na transit geçiş sağlayacak. Toplamda 55 metre genişliğe sahip olacak bu yeni bulvarın yapılması, şehirlerarası seyahat eden araçların kent merkezinde oluşturduğu trafik yükünün önüne geçecek. Zemin kazılarının devam ettiği yeni bulvarın 2022 yılı içinde hizmete açılması ve projenin ikinci etabı olarak Kahramanmaraş Havaalanı Kavşağı’na uzanan diğer bir yatırıma start verilmesi hedefler arasında.

Son Güncelleme: 24.12.2021 19:19
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