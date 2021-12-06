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Dev Ulaşım Yatırımında Sona Yaklaşıldı

Şehrin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayacak köprü ve bağlantı yolu projesinde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizin iki yakasını buluşturacak 210 metre uzunluğunda bir köprü ve yaklaşık 5 kilometrelik bağlantı yolu inşa ediyoruz. Çok büyük bir yatırım. Hamdolsun önemli bir aşamaya da gelindi. Köprümüzün kirişleri atılmaya başladı. İnşallah en kısa sürede bu yolumuzu da hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız” dedi.

Dev Ulaşım Yatırımında Sona Yaklaşıldı

Dev Ulaşım Yatırımında Sona Yaklaşıldı

Şehrin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayacak köprü ve bağlantı yolu projesinde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizin iki yakasını buluşturacak 210 metre uzunluğunda bir köprü ve yaklaşık 5 kilometrelik bağlantı yolu inşa ediyoruz. Çok büyük bir yatırım. Hamdolsun önemli bir aşamaya da gelindi. Köprümüzün kirişleri atılmaya başladı. İnşallah en kısa sürede bu yolumuzu da hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız” dedi.

06 Aralık 2021 Pazartesi 16:14
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehrin kuzeyi ile güneyini buluşturacak köprü ve bağlantı yolu projesinde incelemelerde bulundu. Beraberinde gazetecilerle çalışmaların son durumu hakkında bilgiler alan Başkan Güngör, bölgede çok büyük bir yatırımın hayata geçirildiğini belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin yeni gelişim alanı Önsen ve Kurtlar bölgesi için büyük önem taşıyan dev bir yatırımı hayata geçirdik. 210 metre uzunluğunda köprü ve yaklaşık 5 kilometrelik bağlantı yolu inşa ediyoruz. Zemin dolgu çalışmalarımız önemli ölçüde tamamlandı. Köprü imalatında da çok önemli bir aşamaya geldik” diye konuştu.

Köprü Kirişlerinde Montaj Başladı

Proje kapsamında yer alan 210 metre uzunluğundaki köprünün kiriş montajlarının da başladığını belirten Başkan Hayrettin Güngör, “Projemiz kapsamında Sır Barajı üzerinde inşa ettiğimiz 7 ayaklı köprüde önemli bir aşamaya geçildi. Ekiplerimiz ayaklar arası kiriş montajına başladı. İnşallah en kısa sürede bu projemizi hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Tabi Kahramanmaraş’ın yeni gelişim bölgesi Önsen ve Kurtlar. Bu bölgede Tekke Kentsel Dönüşümü kapsamında TOKİ tarafından yeni konutlar inşa ediliyor. Yaklaşık 60 bin nüfusu barındıran bu bölgemizde gelecekte 150 bin kişilik bir yerleşim öngörüyoruz. Bu çalışmamız da bölgeye ulaşımı önemli ölçüde kısaltacak ve aynı zamanda Madalyalı Kavşak üzerindeki trafik yükünü de hafifletecek” dedi.

İmran Kılıç’ın Adı Verilecek

İnşa edilen köprüye kısa bir süre önce vefat eden Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç’ın adının verileceğini yineleyen Başkan Hayrettin Güngör, “Geçtiğimiz günlerde vefat eden ağabeyimiz, Milletvekilimiz İmran Kılıç’ın adını bu projemizde yaşatacağız. İl Danışma Meclisimizde açıkladım. Bölgede inşa ettiğimiz köprümüzde İmran Kılıç vekilimizin adını yaşatacağız. Bu ayki meclisimizde inşallah kararı alacağız. Milletvekilimiz İmran Kılıç’ı tekrar rahmetle anıyorum” diye konuştu.

Yeni Bir Bulvar Daha İnşa Ediliyor

Ağcalı Kavşağı bölgesinde önemli bir projenin daha başladığını açıklamalarına ekleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Yine bu bölgede Ağcalı Kavşağı’nı direkt Adana Yolu’na bağlayacak bir projemizi daha başlattık. 4 kilometre uzunluğunda ve 55 metre genişliğinde yeni bir arter inşa ediyoruz. Bu projemiz de Adana Yolu’na transit geçiş sağlayan hemşehrilerimiz tarafından kullanılacak. Bu başlattığımız projenin ikinci etabında da Havaalanı Kavşağı’na direkt bağlantı sağlayacağız. Şehrimizin ulaşım ağını güçlendirecek yatırımlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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Dev Ulaşım Yatırımında Sona Yaklaşıldı
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