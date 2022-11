Deva Partililer Kadına Şiddete Karşı Sokakta

Basın açıklamasından önce İstanbul Sözleşmesi’nin iptali üzerinden hükümete yüklenen Deva Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Uzm.Dr.İrfan Karatutlu “Milyonlarca kadının canını tehlikeye atan böyle bir adımın vebalini bu hükümet taşıyamaz” dedi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü vesilesiyle basın açıklamasını Deva Partisi İl Başkan Yardımcılarından Avukat Fatma Erdeve yaptı. Basın Açıklamasında DEVA Partisi İl Başkanı Uzm.Dr.İrfan Karatutlu, Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Salih Dökme, Onikişubat İlçe Başkanı Hakan Dedeoğlu, il ve ilçe teşkilatları da hazır bulundu. “Bugün kadına şiddete karşı hep beraber dimdik ayakta durma günü. Kadına şiddetin mazereti, aması, fakatı olmaz.” diyerek başlayan Deva Partisi Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Av.Fatma Erdeve basın açıklamasında şunları ifade etti:

‘’Tek 1 can bile feda edilemez’’

Deva Partisi olarak kadına yönelik şiddeti Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olarak görüyoruz. Ülkemizde kadına yönelik şiddet her gün can almaya devam ediyor. Oysa biz; ‘’Tek 1 can bile feda edilemez’’ diyoruz. Kadına yönelik şiddeti, kadın ölümlerini açıklamalarında kanıksamış ifadelerle sayı ve oranlara hapseden, hafifleten sorumlu tarafların anlayışını asla kabul etmiyoruz. Türkiye’nin devası olmak üzere yola çıkmış olan bizler, kadınların devası olmaya da kararlıyız. Şiddetin çocuğa, kadına, erkeğe veya herhangi bir canlıya uygulanması asla kabul edilemez. Bu kısır döngüden, bu şiddet sarmalından ülkemizi kurtaracağız, kararlıyız.

Kadına yönelik şiddet öncelikle bir zihniyet sorunu, toplumsal ve kültürel bir sorun. Kadını erkekten değersiz ve aşağı gören bir yaklaşımın ürünü. Ve biliyoruz ki, kadına yönelik şiddet münferit bir olay değil. Şiddet sadece kadınların değil, çocukların ve hatta şiddeti bizzat uygulayanların hayatlarını mahvediyor; toplumu içten içe çürütüyor ve zayıflatıyor. İşte tam da bu sebeple; öncelikle kadınlara ayrımcılığı ve şiddeti meşrulaştıran bu zihniyeti sanık sandalyesine oturtuyoruz.

Bütün kadınları tehdit eden; evde, sokakta, işyerinde ve hatta dijital mecra veya ağlarda kadınlara musallat olan şiddet, karşımıza aşağılama, eziyet, hakaret, küfür, baskı, taciz, darp, ısrarlı takip olarak çıkıyor. Hayalleri, umutları solduruyor.

"Şiddetin her türünün karşısında, kadınların yanında olacağız"

İşte tam bu sebeple biz DEVA Partisi olarak; Biz DEVA Partisi olarak şiddetin her türünün karşısında, kadınların yanında olacağız. Kadına yönelik fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik her türlü şiddetle aynı kararlılıkla mücadele edeceğiz. Kadınların bireysel, sosyal, ekonomik ve siyasi anlamda güçlenmeleri için parti programımızda, politika metinlerimiz ve eylem planlarımızda açıkladığımız bütün kararları ivedilikle hayata geçireceğiz. Kadınları destekleyecek, güçlendirecek, zihniyetin eşitlikçi, adil bir yapıya evrilmesi için mücadele vermeye devam edeceğiz. Biz şiddetin, kadınların özgüvenini, özsaygısını, yaşam enerjisini yok etmesine müsaade etmeyeceğiz. Biz şiddetin, kadınların sağlığını bozmasına, sakatlanmasına, iyilik halini ortadan kaldırmasına ve hatta hayatlarını söndürmesine izin vermeyeceğiz.

Biz şiddetin temel kaynağını ahlaka, kadın bedenine indirgeyen anlayışla mücadele edeceğiz, art niyetli taraflarca kullanılmasının önüne geçeceğiz. İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere, kadınları şiddetten etkili bir biçimde korumayı amaçlayan tüm uluslararası anlaşmalar ve yasal düzenlemelerin, vicdani sorumlulukla uygulanmasının takipçisi olacağız. Bir taraftan cezaların caydırıcı olmasını sağlarken diğer taraftan toplumun eğitilmesi ve sorunun iyileşmesi için gereken tüm adımları kesin bir kararlılıkla atacağız. Söz veriyoruz; Biz DEVA Partisi olarak kadınların güvende olduğu, mutlu olduğu, üretken ve başarılı olduğu ve geleceğe umutla baktığı bir Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz. Ve bu hayali ülkemizdeki tüm kadınlarla birlikte gerçekleştireceğiz."