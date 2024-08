Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Mahalle Buluşmaları Devam Ediyor

Programa, Belediye Başkan Yardımcıları Fatih Yıldız, Resul Arslanhan ve birim müdürleri katıldı.

Toplantıda, Karaziyaret Mahallesi’nde yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı ve vatandaşların talepleri yerinde değerlendirildi.

Başkan Yardımcıları, 105 mahalleye eşit hizmet götürme prensibiyle hareket ettiklerini belirterek, Karaziyaret Mahallesi’ne de aynı özenle hizmet sunduklarını ifade etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yıldız, ortaya koydukları çalışmaları dile getirerek şunları söyledi: “Öncelikle, mahallemizdeki sorunları yerinde tespit etmek ve çözümler üretmek amacıyla yaptığımız çalışmalara değinmek istiyorum. Vatandaşlarımızın taleplerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, her bir mahallemizin kendine özgü gereksinimlerini karşılamaya yönelik projeler geliştirdik. Karaziyaret Mahallesi'nde altyapıdan çevre düzenlemelerine kadar geniş bir yelpazede projeler yürütüyoruz.105 mahallemizin her birine eşit hizmet götürme politikamız doğrultusunda, Karaziyaret Mahallesi'ne de aynı özeni gösteriyoruz. Belediye olarak, her mahallemize adil ve eşit bir şekilde hizmet sunmayı ilke edindik. Bu çerçevede, Karaziyaret Mahallesi'nin ihtiyaçlarına özel çözümler üreterek, yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz.Vatandaşlarımıza verdiğimiz değer ve kıymet bizim için çok önemli. Sizlerin memnuniyeti ve refahı, bizim en büyük önceliğimizdir. Bu nedenle, mahallemizdeki her bir sorunu yerinde tespit edip, en hızlı ve etkili şekilde çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz. Sizlerin geri bildirimleri ve önerileri bizim için yol gösterici oluyor. Birlikte, daha güzel ve yaşanabilir bir Karaziyaret Mahallesi oluşturmak için çaba sarf ediyoruz.”



Dulkadiroğlu Belediyesi, vatandaşlarına en iyi hizmeti sunmak için mahalle bazında gerçekleştirdiği çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.