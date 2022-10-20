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Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi müzik öğretmeninden büyük başarı

Dulkadiroğlu Belediyesi Gençlik Merkezlerinde ses ve enstrüman eğitimi veren Müzik Öğretmeni Muhammed Ali Uçar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve TRT İş Birliği ile düzenlenen Genç Ses Türk Müziği Ses Yarışması’nda başarı ödülünü kazandı.

Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi müzik öğretmeninden büyük başarı

Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi müzik öğretmeninden büyük başarı

Dulkadiroğlu Belediyesi Gençlik Merkezlerinde ses ve enstrüman eğitimi veren Müzik Öğretmeni Muhammed Ali Uçar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve TRT İş Birliği ile düzenlenen Genç Ses Türk Müziği Ses Yarışması’nda başarı ödülünü kazandı.

20 Ekim 2022 Perşembe 13:28

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Gençses Türk Müziği Ses Yarışması"nda ödüller sahiplerini buldu. Ankara Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu'nda gerçekleştirilen final gecesinde, 18-30 yaş arasındaki yirmi yarışmacı, Türk müziğinin seçkin parçalarından oluşan eserleri seslendirdi.
Ortaya koyduğu başarıyla 20 yarışmacı arasından başarı ödülüne layık görülen Dulkadiroğlu Belediyesi personeli Muhammed Ali Uçar, ödülünü Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un elinden aldı.
Program sonrası duygularını dile getiren müzik öğretmeni Muhammed Ali Uçar, başarısının öğrencilerine örnek olacağını ifade etti. Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nde önemli müzik eğitim programları yaptıklarını anlatan Uçar, bu çalışmalar sonucunda öğrencilerinin de aynı başarıyı yakalayacağını söyledi.
Uçar, duygularını şu sözlerle sürdürdü: “Bu kıymetli ödüle bizleri layık gören kıymetli jüri üyelerine çok teşekkür ediyorum. Bir eğitimci olarak bu başarımız öğrenci kardeşlerimize örnek olacaktır. Dulkadiroğlu Gençlik Merkezlerinde çok özel ses ve müzik eğitimleri vermekteyiz. Burada çok yetenekli arkadaşlarımız var. Bu gibi başarılar onlara da örnek olacaktır. Bizleri bu başarılarda destekleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanımız Sayın Necati Okay’a ayrıca teşekkür etmek istiyorum.”
 

Anahtar Kelimeler:
Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi Müzik öğretmeninden Büyük Başarı
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