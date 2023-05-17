Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Güngör, UNDP Heyetini Ağırladı
Başkan Güngör, UNDP Heyetini Ağırladı
Dr. Öğr. Üyesi Toktamış Savaş, Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde
Dr. Öğr. Üyesi Toktamış Savaş,...
SANKO’da “Siyahtan Beyaza Yalnızlıklar” Fotoğaf Sergisi
SANKO’da “Siyahtan Beyaza Yalnızlıklar” Fotoğaf...
SANKO’lu Nevin Ergun yılın sağlık kahramanı seçildi!
SANKO’lu Nevin Ergun yılın sağlık...
SANKO Tıp Öğretim Üyesi Yıldırım, ödüle layık görüldü!
SANKO Tıp Öğretim Üyesi Yıldırım,...

Dulkadiroğlu heyecan bahçesi yeniden hizmete girdi!

Asrın felaketinin ardından extrem aktivite alanında faaliyetlerine ara veren Dulkadiroğlu Heyecan Bahçesi, 20 Mayıs Cumartesi günü kapılarını yeniden açıyor.

Dulkadiroğlu heyecan bahçesi yeniden hizmete girdi!

Dulkadiroğlu heyecan bahçesi yeniden hizmete girdi!

Asrın felaketinin ardından extrem aktivite alanında faaliyetlerine ara veren Dulkadiroğlu Heyecan Bahçesi, 20 Mayıs Cumartesi günü kapılarını yeniden açıyor.

17 Mayıs 2023 Çarşamba 18:01

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin gençlerin hizmetine sunduğu en önemli projelerden olan Heyecan Bahçesi, asrın felaketinin ardından kapılarını gençlere yeniden açıyor.

İçerisinde Zipline, Atlama Kulesi, Engelli Parkur, Tırmanma Duvarı gibi extrem alanların bulunduğu Heyecan Bahçesi bu hafta sonundan itibaren gençlerin hizmetinde olacak.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, deprem sonrası sosyal aktivite alanlarının önemine değindi.

Özellikle gençlerin depremin getirdiği stresten uzaklaşması adına bu gibi alanların önemli olduğunu ifade eden Başkan Okay, gerekli bakım çalışmalarının yapılmasıyla Heyecan Bahçesi’nin hizmete girdiğini söyledi.


Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Geleceğimizin teminatı gençlerimiz için inşa ettiğimiz Heyecan Bahçemiz, asrın felaketinin ardından hizmet vermeye başlıyor. Kafeterya alanı deprem sonrasında vatandaşlarımıza hizmet vermekteydi. Ancak extrem alanlarımız pasif durumdaydı. Yapmış olduğumuz bakım çalışmalarının ardından bu alanlarımızda hizmete hazır hale geldi. Bu hafta sonundan itibaren gençlerimiz Heyecan Bahçesi’nde vakit geçirebilecekler.”

Anahtar Kelimeler:
Dulkadiroğlu Heyecan Bahçesi Yeniden Hizmete Girdi!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sanko Rektörü Dağlı’dan Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı
Sanko Rektörü Dağlı’dan Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı
Kahramanmaraş’ta depremzedelere çare oldular
Kahramanmaraş’ta depremzedelere çare oldular
Pazarcık Peyniri Pazara Hazırlanıyor
Pazarcık Peyniri Pazara Hazırlanıyor
Aziz Kömürcü “Edelerin bileği bükülmez”
Aziz Kömürcü “Edelerin bileği bükülmez”
Ömer Aydın Yıldırım: “Biyolojik saat, yaşamı yakalamamıza olanak sağlar”
Ömer Aydın Yıldırım: “Biyolojik saat, yaşamı yakalamamıza olanak sağlar”

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber