Dulkadiroğlu’nda Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Çetin kış şartları ve deprem nedeniyle bozulan yollarla ilgili çalışmalarını sürdüren Dulkadiroğlu Belediyesi, sıcak asfalt uygulaması yaptı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını gece gündüz sürdürdüğünü dile getiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Okay, değerlendirmesinde şunları söyledi: “Vatandaşlarımızın ulaşım noktasında mağduriyet yaşamaması adına yollarımızın tamirat ve tadilatlarını büyük bir hassasiyetle yapıyoruz. Özellikle deprem sonrası ve kış şartları nedeniyle hasar gören alanlarda yoğun çalışmalarımız var. Kendi asfalt plentimizde ürettiğimiz asfaltla Dulkadiroğlu’nun sokaklarını eski haline getiriyoruz. Bu çalışmalarımız ilçe genelinde sorun kalmayıncaya kadar devam edecek. Vatandaşlarımızın rahat ve sorunsuz bir şekilde ulaşım sağlamaları adına üzerimize düşeni yapmayı sürdüreceğiz.”