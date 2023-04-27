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Dulkadiroğlu’nda Çevre Temizlik Faaliyetleri

Dulkadiroğlu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde temizlik faaliyetlerini sürdürüyor.

Dulkadiroğlu’nda Çevre Temizlik Faaliyetleri

Dulkadiroğlu’nda Çevre Temizlik Faaliyetleri

Dulkadiroğlu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde temizlik faaliyetlerini sürdürüyor.

27 Nisan 2023 Perşembe 12:04

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından faaliyetlerine ara vermeden devam eden Dulkadiroğlu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı ve sonrasında yoğun mesaisini sürdürdü.

Özellikle çadır alanları, dağıtım alanları, cadde ve sokakların temiz kalması adına titiz çalışma yapan ekipler, bölgenin daha sağlıklı ve yaşanılabilir olması adına gece gündüz faaliyetlerine devam ediyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, temizlik ekiplerinin özverili çalışmalarını anlattı. Dulkadiroğlu ilçesinin daha temiz ve yaşanılabilir olması adına çok önemli çalışmalar yapıldığını aktaran Başkan Okay, deprem sonrası bu çalışmaların devam ettiğinin altını çizdi.

Başkan Okay, değerlendirmesinde şunları söyledi: “Yaşamış olduğumuz felaketin ardından çevre koruma ekiplerimiz yoğun bir mesai harcamaktadır. Bu günlerde temizlik faaliyetleri çok önemlidir. Ekiplerimizde bu bilinçle gece gündüz çalışmaktadır. Özellikle çadır alanlarında, yardım dağıtım alanlarında, cadde ve sokaklarımızda titiz bir çalışma yapmaktadır. Bu konuda hassas olmamızın sebebi toplum sağlığıdır. Salgın hastalıkların oluşmaması, ilçemizin yaşanılabilir olması adına ekiplerimiz faaliyetlerini gece gündüz sürdürecek. Bu noktada vatandaşlarımızın da daha hassas olmasını rica ediyoruz.”

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Dulkadiroğlu’nda Çevre Temizlik Faaliyetleri
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