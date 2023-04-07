Dulkadiroğlu’nda oluşturulan geçici çarşılara başvurular başladı!

Şehirde ticari hayatın canlanması ve esnafların faaliyetlerine başlaması noktasında kamu kurumları ve kardeş belediyelerin destekleriyle geçici çarşıların kurulumunu sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ilçesinde oluşturulan geçici esnaf çarşılarına başvuruların başladığını duyurdu.

Eski Özel İdare Binası ve Hükümet Bulvarı’nda oluşturulan geçici çarşılarda iş yeri sahibi olmak isteyen esnaflar, 12 Nisan Çarşamba gününe kadar Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda bulunan Ticaret ve Sanayi Dönüşüm Ofisi’nden bizzat veya Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinden çevrimiçi başvuru yapabilecek.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, başvurulara ilişkin detaylı bilgiye https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2023/04/06/gecici-esnaf-carsisi-basvuru-ilaniinternet adresi üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.