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Dulkadiroğlu’nda oluşturulan geçici çarşılara başvurular başladı!

Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ilçesinde oluşturulan geçici esnaf çarşılarına başvuruların başladığını duyurdu.

Dulkadiroğlu’nda oluşturulan geçici çarşılara başvurular başladı!

Dulkadiroğlu’nda oluşturulan geçici çarşılara başvurular başladı!

Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ilçesinde oluşturulan geçici esnaf çarşılarına başvuruların başladığını duyurdu.

07 Nisan 2023 Cuma 12:51

Şehirde ticari hayatın canlanması ve esnafların faaliyetlerine başlaması noktasında kamu kurumları ve kardeş belediyelerin destekleriyle geçici çarşıların kurulumunu sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ilçesinde oluşturulan geçici esnaf çarşılarına başvuruların başladığını duyurdu.

Eski Özel İdare Binası ve Hükümet Bulvarı’nda oluşturulan geçici çarşılarda iş yeri sahibi olmak isteyen esnaflar, 12 Nisan Çarşamba gününe kadar Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda bulunan Ticaret ve Sanayi Dönüşüm Ofisi’nden bizzat veya Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinden çevrimiçi başvuru yapabilecek.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, başvurulara ilişkin detaylı bilgiye https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2023/04/06/gecici-esnaf-carsisi-basvuru-ilaniinternet adresi üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.

Son Güncelleme: 07.04.2023 18:46
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Dulkadiroğlu’nda Oluşturulan Geçici çarşılara Başvurular Başladı!
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