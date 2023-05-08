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Dulkadiroğlu’ndan Çevre Temizliği

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı park ve bahçe ekipleri, ilçe genelinde başlattığı çevre temizliği çalışmalarını sürdürüyor. Park ve bahçelerin yanı sıra boş alanlarda çim biçme çalışması yapan ekipler, bahar aylarında kötü görüntü oluşturan yabani otlarında temizlendiğini bildirdi.

Dulkadiroğlu’ndan Çevre Temizliği

Dulkadiroğlu’ndan Çevre Temizliği

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı park ve bahçe ekipleri, ilçe genelinde başlattığı çevre temizliği çalışmalarını sürdürüyor. Park ve bahçelerin yanı sıra boş alanlarda çim biçme çalışması yapan ekipler, bahar aylarında kötü görüntü oluşturan yabani otlarında temizlendiğini bildirdi.

08 Mayıs 2023 Pazartesi 18:02

Asrın felaketinin ardından çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Dulkadiroğlu Belediyesi, çevre temizliği konusunda özverili bir çalışma ortaya koydu.

Hem atıkların toplanması, hem de boş alanların temizlenerek bakımlarının yapılması adına çalışma yapan Dulkadiroğlu Belediyesi ekipleri, bahar ayları nedeniyle başlattığı çim biçme faaliyetlerini sürdürüyor.

Özellikle boş alanlarda uzayan yabani otların çeşitli haşerelere barınma sağladığını belirten ekipler, bu durumun önüne geçmek için yoğun bir çalışma yaptıklarının altını çizdi.
 

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Dulkadiroğlu’ndan Çevre Temizliği
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