Dulkadiroğlu’ndan evlenecek çiftlere evlilik öncesi eğitim programı

Uygulanacak program ile ilgili Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’un başkanlığında protokol imzalandı. Valilik binasında gerçekleştirilen protokol töreninde konuşan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, uygulanacak olan programın yeni evlenecek çiftler açısından önemli olduğunu ifade etti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Necati Okay, evliliğe ilk adımı atmak için kendilerine müracaat eden çiftlere verilecek olan danışmanlık hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Evlilikle alakalı yapılacak olan psikolojik desteğin önemine değinen Başkan Okay, şunları aktardı: “Evlilik öncesinde yapılacak olan bir eğitim ve destek programı, çiftler açısından son derece önemli ve yerinde bir uygulama olacak. Bu uygulamanın hayata geçirilmesiyle çiftlerimiz evliliklerine daha sağlıklı bir başlangıç yapacak. Ben şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu konuda bizler de üzerimize düşeni yapacağız.”

Proje kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne ve Belediyesi’ne müracaat eden çiftlere aile danışmanlığı hizmeti verileceği ve ev ziyaretleri gerçekleştirileceği bildirildi. Bu sayede evlilik birliğinin sağlam temeller üzerine kurulmasının hedeflendiği aktarıldı.