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Dulkadiroğlu’ndan hafta sonu temizlik çalışmaları

Dulkadiroğlu Belediyesi Çevre Koruma Kontrol ekipleri, her hafta sonu olduğu gibi kısıtlama günlerinde boş kalan cadde ve sokakları bu hafta da detaylı bir şekilde temizledi.

Dulkadiroğlu’ndan hafta sonu temizlik çalışmaları

Dulkadiroğlu’ndan hafta sonu temizlik çalışmaları

Dulkadiroğlu Belediyesi Çevre Koruma Kontrol ekipleri, her hafta sonu olduğu gibi kısıtlama günlerinde boş kalan cadde ve sokakları bu hafta da detaylı bir şekilde temizledi.

23 Ocak 2021 Cumartesi 16:02
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Ekipler, Güneşevler ve Doğukent mahallelerinde yol süpürme araçlarıyla temizlik çalışması yaptı.

Pandemi sürecinde temizlik çalışmalarını yoğunlaştıran Dulkadiroğlu Belediyesi Çevre Koruma Kontrol ekipleri, sokak kısıtlamasının olduğu günlerde cadde ve sokakları detaylı bir şekilde temizlemeye devam ediyor. Ekipler, her hafta sonu farklı bir mahallede detaylı temizlik çalışmaları yaparken, bu hafta sonu Güneşevler ve Doğukent mahallelerinde temizlik yaptı. Yol süpürme araçlarıyla cadde ve sokaklar detaylı bir şekilde temizlenirken, mahalle sakinleri de memnuniyetini dile getirdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ekiplerin detaylı temizlik çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydetti.

Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde ekiplerin çalışmalarına hız verdiğini kaydeden Başkan Okay, şunları söyledi: “Temizlik ve hijyen konusundaki hassasiyetimizi her fırsatta dile getiriyoruz. Özellikle bu pandemi sürecinde bu hassasiyetimiz daha da artmıştır. Bu bilinçle ekiplerimiz ilçe genelinde detaylı bir temizlik ve dezenfekte çalışması yapmaktadır.

Bu çalışmalardan bir tanesi de vatandaşlarımızın evlerinde olduğu gün olan hafta sonları olmuştur. Hafta sonları ekiplerimiz belirledikleri bölgelerde detaylı temizlik çalışmalarını yapmaktadır. Önemli olan vatandaşımızın sağlığıdır. Biz onların sağlığını koruma adına üzerimize düşeni yapıyor ve yapmaya devam edeceğiz.”

Son Güncelleme: 23.01.2021 18:56
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Dulkadiroğlu’ndan Hafta Sonu Temizlik çalışmaları
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