Dulkadiroğlu’ndan Üniversite Sınavına Hazırlanan Gençlere Özel Kurs

Dulkadiroğlu’nda hizmete açılan Gazipaşa Cafer Tatlıbal Gençlik Merkezi’nde deprem sonrası faaliyetler başladı. Kahramanmaraşlı gençlerin üniversite sınavlarına hazırlanması adına Matematik, Türkçe, Edebiyat, Tarih, Coğrafya ve Fen Bilimleri konularında kurs açan Gençlik Merkezi, eğitime başladı.



Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, öğrencilere verdikleri önemi hatırlattı. Özellikle deprem sonrası öğrencilerin eğitim konusunda telafiye ihtiyacı olduğunu ifade eden Başkan Okay, bunun için de Dulkadiroğlu Gençlik Merkezlerinin hizmette olduğunu söyledi.

Başkan Okay, değerlendirmesinde şunları söyledi: “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin eğitim anlamında geride kalmamaları, hayatlarını şekillendirecekleri üniversite sınavlarına daha iyi hazırlanmaları adına çeşitli kurslar organize ettik. Bu kurslarımızla ilgili eğitimlerimiz bugün itibariyle başladı. Gençlerimiz üniversite sınavına bu kurslarımızda en verimli şekilde hazırlanacaklar. Onların daha iyi eğitim almaları adına da gençlik merkezlerimiz üzerine düşeni yapıyor ve yapmaya devam edecek. Bunun dışında gençlik merkezlerimizde çeşitli kurs ve organizasyonlarda düzenlemeye devam edeceğiz. Gençlerimiz bu kurs ve etkinlikle ilgili bilgileri sosyal medya hesaplarımızdan ve web sitemizden takip edebilirler.”