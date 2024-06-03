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Dulkadiroğlu’ndan Yeni Sanayi Sitesi’nde Detaylı Temizlik

Dulkadiroğlu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Pazar günü Yeni Sanayi Sitesi'nde detaylı bir çevre temizliği gerçekleştirdi.

Dulkadiroğlu’ndan Yeni Sanayi Sitesi’nde Detaylı Temizlik

Dulkadiroğlu’ndan Yeni Sanayi Sitesi’nde Detaylı Temizlik

Dulkadiroğlu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Pazar günü Yeni Sanayi Sitesi'nde detaylı bir çevre temizliği gerçekleştirdi.

03 Haziran 2024 Pazartesi 13:57

Başkan Akpınar, daha temiz ve düzenli bir Dulkadiroğlu için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Dulkadiroğlu Belediyesi ekipleri, ilçenin daha temiz, daha güzel ve modern olması adına çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Hafta içi yoğun araç trafiği nedeniyle detaylı bir şekilde temizlenemeyen Yeni Sanayi Sitesi, Pazar günü Dulkadiroğlu Belediyesi ekipleri tarafından özenle temizlendi.

Ekiplerin özverili çalışmalarını değerlendiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, yapılan çalışmaların önemine vurgu yaptı. Dulkadiroğlu’nu güzelleştirme adına ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade eden Başkan Akpınar, bu parolayla ekiplerin gece gündüz çalıştığını söyledi.

Çevre konusundaki hassasiyetlerini de dile getiren Başkan Akpınar, ekiplerin çalışmaları ile ilgili şunları söyledi: “Yeni Sanayi Sitesi, hafta içi yoğun iş temposuyla bölge ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Biz de belediye olarak, hafta sonları bu yoğunluğu hafifleterek çevre temizliğine katkıda bulunmayı görev biliyoruz. Temiz bir çevre, sağlıklı bir toplum demektir. Bu bilinçle hareket ederek, geleceğe daha yaşanabilir bir Dulkadiroğlu bırakmak istiyoruz. Özverili çalışmalarından dolayı ekiplerimize çok teşekkür ediyorum.”

Başkan Akpınar, çevre temizliği konusunda tüm vatandaşlara da seslenerek, “Hep birlikte el ele vererek çevremizi temiz tutalım. Her bireyin bu konuda üzerine düşeni yapması, sürdürülebilir bir çevre için hayati öneme sahiptir. Unutmayalım ki temiz bir çevre hepimizin sorumluluğudur.” şeklinde konuştu.

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Dulkadiroğlu’ndan Yeni Sanayi Sitesi’nde Detaylı Temizlik
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