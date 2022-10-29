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Dursun Nar, “29 Ekim Türk Milleti’nin Ebedi Zaferidir”

Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Dursun Nar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 99'uncu yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Dursun Nar, “29 Ekim Türk Milleti’nin Ebedi Zaferidir”

Dursun Nar, “29 Ekim Türk Milleti’nin Ebedi Zaferidir”

Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Dursun Nar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 99'uncu yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

29 Ekim 2022 Cumartesi 11:52

Başkan Dursun Nar, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Türk milletinin istiklal ve istikbalini her şartta muhafaza ve müdafaa edeceği şanlı tarihe bakıldığında açıkça ortadadır. İstiklal harbimizi zaferle sonuçlandıran Türk Milleti, bu eşsiz zaferini taçlandırdığı Cumhuriyetimizin 99’ncu kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “en büyük eserim” şeklinde ifade ettiği Cumhuriyet’in ilanı ile Türk milletinin esaretini isteyen tüm işgalci ruhun hayalleri suya düşmüştür. Bağımsızlık ruhu ile yanıp tutuşan Türk Milleti esareti bağrından söküp atmıştır.

Bilge liderimiz Devlet Bahçeli’nin dediği gibi, ““Türkiye Cumhuriyeti; duymasını bilene ses, almasını bilene nefes, gitmesini bilene hedef, sevmesini bilene yürek, savaşmasını bilene de ebedi zaferdir.”

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet’imizin 99. kuruluş yıldönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik eder, başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bütün şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi şükranla anıyorum.”

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Dursun Nar“29 Ekim Türk Milleti’nin Ebedi Zaferidir”
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