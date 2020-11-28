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Durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak !

Kuranı Kerim’in Haşr süresi 7.ayetinde;

Durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak !

Durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak !

Kuranı Kerim’in Haşr süresi 7.ayetinde;

28 Kasım 2020 Cumartesi 17:06
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“...Öyle ki (bu mallar ve servet) sizden sadece zengin olanlar arasında dönüp-dolaşan bir devlet (bir etkili nimet) olmasın...“ buyurulmaktadır...

Sermaye azgın azınlığın elinde dolaşırsa,toplumun dengesi bozulur...

Zekat müessesesi çalıştırılmaz,vergiler ve cezalar orta sınıfın belini kırmaya başlar ise,muvazene bozulur,toplumda adalet arayışı başlar,her şey hercümerc olur...

Necip Fazıl Kısakürek üstadın ifadesi yerini bulur;adaletin yerini zulüm ve azgınlık alır...

Durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak!

Haykırsam, kollarımı makas gibi açarak:

Durun, durun, bir dünya iniyor tepemizden,

Çatırdılar geliyor karanlık kubbemizden,

Allah’ın on pulunu bekleye dursun on kul;

Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul.

Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa;

Yaşasın, kefenimin kefili karaborsa! “

Evet;

“Bir kişiye tam dokuz,dokuz kişiye bir pul,

Bu taksimi kurt yapmaz,kuzulara şah olsa”

Adaletsizlik ve kapitalizm ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi...

Güçlünün kanunlarının yürürlükte olduğu,kanunların bir oyuncağa dönüştürüldüğü,parayla tüm değerlerin satın alındığı,küresel bir çağda yaşıyoruz...

Zayıfların derdini anlatamadığı,ezildikçe ezildiği,güçlülerinde bir piramit gibi,mazlumların iniltileri üzerinde yükseldikçe yükseldiği,bir seküler çağda yaşıyoruz...

Aslında yıllar önce,Cemil Meriç’in Bu Ülke kitabında ifade ettiği gibi,kanunlar; insanların evirip çevirdiği bir nesne haline geldi...

“Kanun, eski Yunan'dan beri büyük sineklerin yırtıp geçtiği, küçüklerin takılıp kaldığı bir örümcek ağı." (Bu Ülke)

Bugünkü genç nesillerin ve insanlığın yürürlükte devam eden bu yanlış durumdan haberi var ve herkes üç maymunu oynamaya devam ediyor,görmezden ve bilmezden geliyor...

Bizim insanımız cazgır değildir,çığırtkan değildir,sağduyuludur,sabırlıdır.Ama zamanı geldiğinde ve gücünü hissettiğinde gereken cevabı da verme yetisine sahiptir...

Güç emanetine sahip olanların,bu millete sadakatle davranması ve gereken değeri yeniden iade etmesi ve kıymet vermesi gerektiğini düşünüyorum...

15 Temmuzda bu millet,idareyi ve gücü elinde bulunduranlara,sahip oldukları makamları altın tepside sunmuşlardır...

Öyleyse,bu milletin tepesinde Demokles’in kılıcı gibi durmayı terketmeleri ve fildişi kulelerinde oturmaya son vermeleri gerekmektedir...

Devletin en önemli makamlarından ve bürokrasiden tutalımda,en küçük birimdeki idarecilere kadar,yeniliğin ve değişimin uygulanması kaçınılmaz hale gelmiştir...

Yeni nesil ve tüm insanlık hala bu değişimin olabileceğini beklemektedir...

İnşallah bu beklentiler karşılanır,yoksa sünnetullah (Allah’ın yasası),kaçınılmaz hale gelecektir...

Hala,bu milletin halisane isteklerini görmezden gelmek ve bu beklentilere tepeden bakmak,çözümü değil,çözümsüzlüğü beraberinde getirecektir...

Ne mutlu,bu milletin selameti ve refahı için çalışanlara...

Ne mutlu,bu millete,vefasını göstermek için çaba gösterenlere...

Ne mutlu,Allah’a hesap verecekmiş gibi hesap yapanlara ve buna uygun davrananlara...

Selamette kalın...

Selam ve dua ile kalın...

Son Güncelleme: 28.11.2020 17:07
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Bu Cadde çıkmaz Sokak !Durun Kalabalıklar
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