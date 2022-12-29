Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Ekinözü’nde Mahalle Yolları Yenileniyor
Ekinözü’nde Mahalle Yolları Yenileniyor
Başkan Güngör, Esnaf Ziyaretlerini Sürdürüyor
Başkan Güngör, Esnaf Ziyaretlerini Sürdürüyor
Başkan Güngör: “Gençlik Faaliyetlerimiz Artarak Devam Ediyor”
Başkan Güngör: “Gençlik Faaliyetlerimiz Artarak...
Yitiksöz Söyleşileri’nin Konuğu Prof. Kemikli Olacak
Yitiksöz Söyleşileri’nin Konuğu Prof. Kemikli...
Güvenç, Rektör Yasım’ı Ziyaret Etti
Güvenç, Rektör Yasım’ı Ziyaret Etti

Ekinözü’nde Mahalle Yolları Yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi, Ekinözü’nde ulaşım yatırımlarını sürdürüyor. Kandilköy, Yeniköy ve Kürtül mahallelerinde yollar kilit parke ve bordürle yenileniyor.

Ekinözü’nde Mahalle Yolları Yenileniyor

Ekinözü’nde Mahalle Yolları Yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi, Ekinözü’nde ulaşım yatırımlarını sürdürüyor. Kandilköy, Yeniköy ve Kürtül mahallelerinde yollar kilit parke ve bordürle yenileniyor.

29 Aralık 2022 Perşembe 18:16

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde ve kırsal mahallelerde de ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Ekinözü ilçesinde Kandilköy ve Yeniköy mahallelerinde başlattığı kilit parke ve bordür uygulamalarını tamamlamak üzere. Çalışmalarla mahallelere toplamda 4 bin metrekare kilit parke ve bordür kazandırılacak. Ekipler Kürtül Mahallesi’nde de yol yenileme çalışmalarına başladı. Mahalle yolu toplamda 4 bin metrekare kilit parke ile yenilenecek. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla Ekinözü’nde mahalle yollarının ulaşım standardının artırılması hedefleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Ekinözü’nde Mahalle Yolları Yenileniyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Kahraman Gençlik’ On Binlerce Kullanıcıya Ulaştı
‘Kahraman Gençlik’ On Binlerce Kullanıcıya Ulaştı
Başkan Okay, “Dulkadiroğlu’nun Değerine Değer Kattık”
Başkan Okay, “Dulkadiroğlu’nun Değerine Değer Kattık”
Başkan Mahçiçek’ten, KİÜ Rektörü Prof. Dr. Bakan’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti
Başkan Mahçiçek’ten, KİÜ Rektörü Prof. Dr. Bakan’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti
Başkan Güngör, ‘Gençlerimizle beraberiz, iç içeyiz’
Başkan Güngör, ‘Gençlerimizle beraberiz, iç içeyiz’
Kahramanmaraş'ta Toplanan Mavi Kapaklar, Akülü Tekerlekli Sandalyeye Dönüştü
Kahramanmaraş'ta Toplanan Mavi Kapaklar, Akülü Tekerlekli Sandalyeye Dönüştü

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber