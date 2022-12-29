Ekinözü’nde Mahalle Yolları Yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde ve kırsal mahallelerde de ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Ekinözü ilçesinde Kandilköy ve Yeniköy mahallelerinde başlattığı kilit parke ve bordür uygulamalarını tamamlamak üzere. Çalışmalarla mahallelere toplamda 4 bin metrekare kilit parke ve bordür kazandırılacak. Ekipler Kürtül Mahallesi’nde de yol yenileme çalışmalarına başladı. Mahalle yolu toplamda 4 bin metrekare kilit parke ile yenilenecek. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla Ekinözü’nde mahalle yollarının ulaşım standardının artırılması hedefleniyor.