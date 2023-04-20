Elbistan Belediyesi Hediyelerle Yetim Çocukların Yüzü Güldürülüyor

Asrın Felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından devlet ve millet el ele tüm yaraları sarıyor.

Elbistan Belediyesi ve Yetim Koordinasyon Merkezi ise Ramazan Bayramı öncesi ilçe genelindeki yetim çocukları unutmadı. Konteyner kentlerde ve mevcut yerlerinde yaşayan yetim çocuklara bayramlık kıyafet ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

YKM tarafından yapılan açıklamada; “Ramazan Bayramı'nı anne veya babasıyla geçiremeyecek çocukların yüzünü biraz da olsa güldürebilmek için hayırseverlerle ve belediyemizle el ele vererek böyle bir çalışma başlattık. Çocuklarımız hem kendi bayramlıklarını seçti hem de çok eğlendi. Bir çocuğu mutlu etmek aslında ona bir şey satın almaktan ziyade yalnız olmadığını hissettirmekle başlıyor. Onların gözlerindeki mutluluğa tanık olmak, her şeye bedel bir duygu” ifadelerine yer verildi.

ERKEN BAYRAM SEVİNCİ YAŞADILAR

Çocukların yaşadığı sevincine ortak olan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, “Biz yetim bir ümmetin evlatlarıyız. Yetimin başını okşamanın ne kadar değerli olduğunu ve onun saçını okşayana ne kadar mükâfat verileni bilen bir ümmetiz. Dolayısıyla bu yavrularımız bize emanettir. Şundan hiç kuşkunuz olmasın devletin eli her zaman onların üzerinde ve arkasında olacak. O yavrularımızı her zaman gözeteceğiz. Bu hediyeler çocuklarımıza erken bayram sevinci yaşatacak. Şimdiden yavrularımızın Ramazan Bayramları mübarek olsun" diye konuştu.