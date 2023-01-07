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Elbistan Belediyesi tanzim satış noktası kurdu!

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ‘tarladan sofraya’ mottosuyla hizmet veren Tanzim Satış Noktası’ndaki gıda ürünlerinin fiyatlarını yıl boyunca sabitlediklerini söyledi.

Elbistan Belediyesi tanzim satış noktası kurdu!

Elbistan Belediyesi tanzim satış noktası kurdu!

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ‘tarladan sofraya’ mottosuyla hizmet veren Tanzim Satış Noktası’ndaki gıda ürünlerinin fiyatlarını yıl boyunca sabitlediklerini söyledi.

07 Ocak 2023 Cumartesi 19:16

Kadınların yaptığı salça, tuşu, erişte gibi gıda maddeleri ile çiftçilerin tarlalarında ürettiği mısır, fasulye ile mercimek gibi ürünlerin ucuz fiyatlarla halka sunulacağını belirten Başkan Gürbüz, “Hem üreticiyi hem de tüketici arasında köprü olacak bir modeli Elbistan’da yaygınlaştırmayı amaçladıklarına değindi.

Candargazi İşhanı karşısında faaliyete geçen Tanzim Satış Noktası’nın merkez şubesinde incelemelerde bulunan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yöresel gıda ürünü üreten kadınları ve çiftçileri desteklemek adına çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi.

Başkan Gürbüz, tarımsal çeşitlilik açısından önemli bir potansiyele sahip olan Elbistan’da hem çiftçilerin ürünlerinin hem de kadınların evlerinde el emeği ile yaptıkları gıda maddelerini aracıyı ortadan kaldırarak tüketiciye doğrudan ulaştırmak için Tanzim Satış Noktaları açtıklarını ifade etti.

Özellikle kadınların üretime ve ekonomik döngüye daha etkin bir şekilde katılması için ürünlerine Elbistan Belediyesi olarak alım garantisi verdiklerini hatırlatan Başkan Gürbüz, Tanzim Satış Noktaları’nın da bu anlamda büyük bir işlev üstlendiğini vurguladı.

Tanzim Satış Noktaları’nın ‘tarladan sofraya’ sloganı ile 2023 yılı için fiyatları sabitleyerek şube ağını genişleteceğini anlatan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, şöyle devam etti:

“Elbistan, Türkiye’nin en büyük tarım ovalarından birine sahip. Tarımla uğraşan çiftçilerimize hükümetimizin ciddi teşvikleri var. Biz Elbistan Belediyesi olarak vatandaşlarımıza ekonomik ürün desteği sağlayabilme adına Tanzim Satış Ofisleri açıyoruz. İnşallah bunların sayısını arttıracağız. Fiyatlarımızı sabitledik. Buralarda vatandaşlarımız fiyat artışlarından etkilenmeyecek. 2023 yılında herhangi bir zam yapılmayacak. Dolayısıyla temel gıda maddelerinde vatandaşlarımızın olmazsa olmaz ürünlerini fiyat artışı olmaksızın sağlamayı hedefliyoruz. Bu projenin Türkiye’ye de örnek olacağını düşünüyorum.

Hanım kardeşlerimizin el emeği ile ürettikleri ürünlere alım garantisi vermiştik. Siz üretebildiğiniz kadar üretin ben satın alacağım diye söz vermiştim. Tanzim Satış Ofislerimize gelen tüm hanım kardeşlerimizin ürünlerini, gıda denetimini yaptıktan sonra vatandaşlarımıza uygun fiyatlarla ulaştırıyoruz. Burada bölgemizde çiftçilerimizin ürünleri ile hanım kardeşlerimizin bin bir emek vererek yaptıkları gıda ürünleri var. Bu ürünlerden biri de salça. Buradaki salçalar organik ve ev yapımı. Hem bir taraftan tarımı ve emeği desteklemiş oluyoruz.”

‘Üretici ile tüketici arasındaki köprüyü kurduk’ diyen Başkan Gürbüz, sözlerini, “Bakanlıklarımız ve Elbistan Belediyesi olarak el birliği ile piyasa denetimleri yapıyoruz ve ürünleri aracısız olarak üreticiden tüketiciye ulaştırıyoruz. Burada satın alınan her ürünün döngüsünde hem üretici hem de tüketici kazanıyor. Tüketici olan vatandaşlarımız daha uygun fiyata ürün alırken üreticimiz de pazarını genişletiyor. Biz, piyasaların dengelenmesi için ve fiyat artışlarının denetimlerimize devam edeceğiz. Elimizi taşın altına koyuyoruz” cümleleri ile tamamladı.

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Elbistan Belediyesi Tanzim Satış Noktası Kurdu!
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