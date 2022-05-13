Elbistan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma projesi tanıtıldı!

Elbistan İlçe Merkezinin Söğütlü Çayına akan kanalizasyon suları artık arıtılarak doğaya bırakılacak.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Elbistan Atıksu Projesi, 18.029.170 Euro (yaklaşık 300 Milyon TL) bütçeli bir altyapı yatırım projesidir. Avrupa Birliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve KASKİ tarafından finanse edilen işin kapsamında, 22.567 m³/gün kapasiteli İleri Biyolojik Atıksu Artıma Tesisi ile 33 km kolektör hattı ve kanalizasyon şebeke hattı yapılmaktadır.

Elbistan – Afşin yolu üzerinde Karaelbistan mevkiinde 92.107,09 m²’lik alanda kurulan ileri biyolojik atık su arıtma tesisinden elde edilecek biyogaz, enerji ünitesi aracılığıyla tesisin enerji ihtiyacının % 60’ını karşılayacak. Projenin ikinci kısmı olan Atıksu Kollektör İnşaatı İşinde 33 km kanalizasyon boru hattı, 3 adet dere geçişi, 862 adet rögar bacası imalatı, 615 adet parsel bacası imalatı yer almaktadır.

Kahramanmaraş’a kazandırdığı modern Atık Su Arıtma Tesisleriyle şehri çevreci bir kimliğe büründüren KASKİ Genel Müdürlüğü Elbistan Atık Su Projesinin inşaat çalışmalarına hızla devam ediyor. Elbistan ilçesi genelinde kanalizasyon sisteminde toplanan evsel atıksular tesise tamamen cazibe ile ulaşmaktadır ve tesiste yıllık 8,24 milyon m³ atıksu arıtılarak herhangi bir çevre kirliliğine sebebiyet vermeden alıcı ortama deşarj edilecektir.

Elbistan ilinde muhtarlara yönelik yapılan proje tanıtım toplantısında açılış konuşmasını Müşavir Firma Genel Müdürü Çevre Mühendisi Tamer TUNCER yaparak Elbistan Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili genel bilgiler verdi.

Programın devamında kürsüye davet edilen KASKİ Genel Müdürü Ahmet KAVAK şu ifadelere yer verdi : “Kıymetli muhtarlarımız, değerli çalışma arkadaşlarım ve yetkili müşavir firmamızın temsilcileri Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ELBİSTAN ATIKSU PROJESİ TANITIM ETKİNLİĞİ’NE hoş geldiniz. Bugün burada Elbistan Atıksu Arıtma Projesi süreciyle ilgili muhtarlarımızı bilgilendirmek amacıyla bir araya geldik. Bildiğiniz üzere Tesis İnşaatımız hızla devam etmektedir. Elbistan ilimize yapılan ileri biyolojik arıtma tesisimiz merkezden sonra ilimizdeki en büyük atıksu arıtma tesisimiz. Merkez arıtma tesisiyle aynı mantık içerisinde çalışan buradaki Atıksu Arıtma Tesisi Elbistan ilimizin gelecek on yıllarda ihtiyacını karşılayak yani 175bin eşdeğer nüfusun evsel atıksularını çevreye zarar vermeden deşarj yapılmasını öngören bir sistem olarak kurgulanmıştır. Projemiz Avrupa Birliği, Çevre Bakanlığı ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemizin ortak finansmanıyla karşılanmaktadır. Bugün burada yapılacak olan tanıtım çalışmasından sizlerin ve bizlerin azami miktarda faydalanmasını ve sahip çıkılmasını umut ediyorum. Etkinliğin düzenlemesinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Genel Müdür Ahmet KAVAK sonrası müşavir firma uzmanlarından Çevre Mühendisi Alev Dumlupınar projenin teknik detayları ve ilerleme süreci ile ilgili detaylı sunum yaparak katılımcılara bilgiler verdi. Yapılan sunumlar sonrasında katılımcılar Elbistan Atıksu Arıtma Tesisi İnşaat alanında saha gezisine katılarak program sonlandırıldı.​