Elbistan’da inşaat yapımına izin başlıyor!

6 Şubat’ta yaşanan 7,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Elbistan’da; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yayımladığı genelge doğrultusunda devam eden inşaatlarda çalışmalar durdurulmuştu. Depremden 3 ay sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan karar doğrultusunda Elbistan’da karkası tamamlanmış inşaat seviyesi yüzde 60 ve üzeri olan binaların yapımına devam edilebileceği açıklanmıştı.

Elbistan Belediyesi, depremden önce ruhsat alınarak yapımına başlanan inşaatlarla ilgili alınan son kararı duyurdu.

Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada; “Depremden önce ruhsatı alınarak inşasına başlanmış, hasarsız ve az hasarlı tamamlanmamış binalarda bugünden itibaren inşaat faaliyetlerine izin veriyoruz. Detaylı bilgi için belediyemizin imar müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir” denildi.