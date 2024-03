Elmalar Mahallesi, ‘Dr. Selahaddin Can’ı bağrına bastı!

Ziyarette, İYİ Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ahmet Altun ile İYİ Parti GİK Üyesi Neslihan Koca Nergiz, Başkan Adayı Dr. Selahaddin Can’a eşlik etti. Vatandaşlarında ilgi gösterdiği etkinlikte şölen havasında bir ziyaret gerçekleştiren başkan adayı Can, Elmalı sakinlerini projelerini anlatarak oy istedi.

Bölgenin mevcut iktidar tarafından yıllardır ihmal edildiğine dikkat çeken Can; şunları söyledi; “Elamlar Mahallesinin en büyük sorunu yol. Ben her kurban bayramında buradayım. Her geldiğimde yollar çileye dönüyor. Sabah geliyoruz, ikindiye kadar şehre dönemiyoruz. 2014’ten beri çözülmeyen bir sorun bu. Sizler destek verin, ilk etapta buranın yol sorununu çözeceğiz.

“Mahallemizde hiçbir sosyal tesis yok. Taziye evi yok, insanların bir araya geleceği alan yok, okullardan sadece anaokulu var. İlk, orta ve lise dengi okul yok. Taşıma usulüyle şehre öğrenci gidiyor. 12 bin nüfuslu bir mahalleye bunlar reva görülüyor. Destek verin 31 Martta şuan ki uyuyan güzelleri evine gönderelim.”

“Elmaların büyük sorunlarından biri de su. Burası doğuda bir ilçeye denk nüfusa sahip ama su yok, yol yok, okul yok, taziye evi yok, bu insanlara reva mı? Biz eksikleri biliyoruz. Belediye başkanı olduğumuzda sizlerle birlikte kol kola bu sorunları çözeceğiz.”

“Bölgemize bir mezbaha ve soğuk hava deposu inşa edeceğiz. Burayı ekonomik ve sosyal olarak canlandıracağız. Ekilmedik arazi kalmayacak, belediye olarak sizlere su, gübre desteği vereceğiz ve ürün alım garantisi de vereceğiz. Çok güzel projelerle biran önce ayağa kalkacağız.”

“Bu insanlar size 20 yıldır hizmet etmiyor. Her seçimde oy aldıkça şımarıyorlar, makam sarhoşu oldular. Biz hizmet yapmasakta kazanıyoruz diyorlar. Artık buna dur demek lazım. Buraya hizmetlerin gelebilmesi için değişim şart. Biz Elmalar Mahallesine kıymet verdiğimiz için içinizden şampiyon Cuma Kuzu’yu meclis üyesi olarak görev veren tek partiyiz. Seçimi kazandığımızda Cuma kardeşimle sizlere hizmet edeceğiz.”