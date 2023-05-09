Erdoğan Siyasi Yaşam Mücadelesinden Çekinmiyor

Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesinde sert siyasi rüzgarlarla karşı karşıya kaldı: Şubat ayındaki yıkıcı bir deprem, hükümetinin yavaş tepki vermek ve bina inşaatlarını gevşek bir şekilde uygulamakla suçlandığını gördüğünde, zaten bir ekonomik krizin suçuyla karşı karşıyaydı. hayat kurtarmış olabilecek kurallar.

Anketler kıyasıya bir yarış gösterirken, eleştirmenler, yine yüksek enflasyon ve ekonomik çalkantıyla şekillenen bir seçimde, 2002'de Ak Parti'yi iktidara getiren koşullarla paralellikler kuruyor.

Muhalifleri, Erdoğan'ın dindar, muhafazakar bir toplum ve iddialı bir bölgesel oyuncu vizyonuna göre şekillendirmeye çalıştığı Türkiye'de yaptığı değişikliklerin birçoğunu kaldırma sözü verdi.

Bir zamanlar şiir okuduğu için hapis cezasına çarptırılan ve 2016'da haydut askerlerin parlamentoya saldırıp 250 kişiyi öldürdüğü askeri darbe girişiminden sağ kurtulan bir lider için yüksek riskler yeni bir şey değil.

Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde çok fazla risk varken, bir düzineden fazla seçim zaferinin gazisi, kendisini eleştirenlere tipik kavgacı bir tarzda nişan aldı.

Muhalefeti bir felaketten çıkar sağlamaya çalışmakla suçlayan Erdoğan, 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği deprem bölgesine çok sayıda ziyarette bulundu ve hızlı bir şekilde yeniden yapılanma ve inşaat yönetmeliklerine uymayan inşaatçıları cezalandırma sözü verdi.

Türkiye'nin ilk elektrikli otomobilinin lansmanı ve Türk yapımı dronları taşımak için İstanbul'da inşa edilen ilk amfibi hücum gemisinin açılışı da dahil olmak üzere, endüstriyel dönüm noktalarının kutlanmasıyla seçim yarışına renk kattı.

Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin Karadeniz'deki bir rezervinden ilk doğal gaz sevkiyatını devreye soktu, hane halklarına ücretsiz tedarik sözü verdi ve ilk nükleer santralinin açılışını neredeyse Başkan Vladimir Putin'in katıldığı bir törenle yaptı.

Ana akım medyada geniş yer bulurken, devlet medyası ana rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na çok az ilgi gösterdi ve muhalefetten adil olmayan bir oyun alanı suçlamalarına yol açtı.

Ana muhalefet ittifakına yönelik saldırıları arasında, 40.000'den fazla insanın öldürüldüğü 1980'lerden beri bir isyan yürüten yasadışı Kürdistan İşçi Partisi'nden (PKK) destek suçlamaları da yer alıyor.

Kürt yanlısı Halkların Demokratik Partisi tarafından onaylanan Kılıçdaroğlu, Kürtlerin haklarını savunarak yanıt verdi ve Erdoğan'ı "milyonlarca Kürd'e terörist muamelesi yapmakla" suçladı.

Erdoğan, muhafazakar seçmenler nezdindeki cazibesini güçlendirmeye çalışırken eşcinselliğe karşı da konuştu ve LGBT haklarını savaşacağı "sapkın" bir kavram olarak nitelendirdi.

TÜRKİYE'Yİ BİRLİKTE KURACAĞIZ

Anketler, oylamanın ikinci tura gidebileceğini gösteriyor ve bazıları Erdoğan'ın geride kaldığını gösteriyor. Bu, onun alışılmışın dışında ekonomi politikalarının yol açtığı yaşam maliyeti krizinin derinliğine işaret ediyor.

Yetkililerin yükselen enflasyon karşısında faiz oranlarını düşürme hamlesi ekonomik büyümeyi artırmayı amaçlıyordu, ancak 2021'in sonlarında para birimini düşürdü ve enflasyonu kötüleştirdi.

Partisinin daha ortodoks politikalara dönebileceğine dair göstergelere rağmen, Erdoğan geçen ay iktidarda olduğu sürece faiz oranlarının düşeceğini ve enflasyonun da onlarla birlikte düşeceğini vurguladı.

MÜKEMMEL KÖKLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmam Hatipli meslek okuluna gittiği İstanbul'un fakir bir semtinde mütevazi bir kökten yükseldi ve siyasete yerel bir parti gençlik kolu lideri olarak girdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinin ardından Ak Parti Genel Başkanı olarak sahneye çıktı ve 2003 yılında başbakan oldu.

AKP'si, 1960'tan beri dört hükümeti deviren Türkiye ordusunu ehlileştirdi ve 2005'te on yıllarca süren Avrupa Birliği'ne katılma hedefini güvence altına almak için müzakerelere başladı bu süreç daha sonra ezici bir şekilde durma noktasına geldi.

Batılı müttefikler, başlangıçta Erdoğan'ın Türkiye'sini, otokrasi ve durgunluktan kurtulmaya çalışan Ortadoğu devletleri için bir model olabilecek, İslam ve demokrasinin canlı bir karışımı olarak gördüler.

Ancak daha fazla kontrol elde etme dürtüsü ülkeyi eşitledi seçmene saygı gösterdi ve uluslararası ortakları alarma geçirdi. Ateşli taraftarlar bunu, İslamcı öğretileri kamusal yaşamın merkezine yerleştiren ve dindar işçi sınıfını savunan bir liderin ödülü olarak gördüler.

Muhalifler bunu, güce bağımlı bir liderin otoriterliğe doğru bir hamlesi olarak tasvir ettiler.

Darbe girişiminin ardından yetkililer, 77.000'den fazla kişiyi yargılanmak üzere hapse atarak ve 150.000 kişiyi devlet işlerinden ihraç ederek veya askıya alarak baskı başlattı. Medya hakları grupları, Türkiye'nin bir dönem dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi haline geldiğini söylüyor.

Erdoğan hükümeti, tasfiyenin darbe destekçilerinin yanı sıra İslam Devleti ve PKK'dan gelen tehditlerle meşrulaştırıldığını söyledi.

Yurt içinde, Ankara'nın kenarındaki genişleyen yeni bir başkanlık sarayı kompleksi, yeni güçlerinin çarpıcı bir işareti olurken, yurtdışında Türkiye, Suriye, Irak ve Libya'ya müdahale ederek genellikle Türk yapımı askeri insansız hava araçlarını kararlı bir güçle konuşlandırarak giderek daha iddialı hale geldi.

Dronlar ayrıca Ukrayna'nın Rus işgaline karşı savunmasına yardımcı oldu.

Ancak müdahaleler çok az müttefik kazandı ve seçimlere geri sayım sürerken zor durumdaki bir ekonomiyle karşı karşıya kalan Erdoğan, bölgedeki rakipleriyle yakınlaşma arayışına girdi.