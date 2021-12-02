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Expo 2023 Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kahramanmaraş’ta

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Cumhuriyetimizin 100. yılında ev sahipliği yapacağı EXPO 2023 Fuarı için hazırlıklarına aralıksız devam ediyor.

Expo 2023 Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kahramanmaraş’ta

Expo 2023 Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kahramanmaraş’ta

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Cumhuriyetimizin 100. yılında ev sahipliği yapacağı EXPO 2023 Fuarı için hazırlıklarına aralıksız devam ediyor.

02 Aralık 2021 Perşembe 10:35
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İlçesinde yaptığı farkındalıklı projeleri ve yatırımları ile ilçeyi adeta bir marka şehir haline getiren Başkan Mahçiçek EXPO 2023 projesiyle de bunu taçlandıracak.

Expo’lar yapıldıkları şehirlere marka değeri kazandırırken, tanınırlığı ve bilinirliği açısından dünyanın sayılı şehirleri arasına girmesini de sağlıyor.

Başkan Mahçiçek EXPO 2023’ü şu şekilde anlatıyor.

“Kahramanmaraş’ın herşeyi var, tarihi, doğal güzellikleri, kültürel zenginlikleri, mutfağı, el sanatları, sanayisi. Bir tek eksik olan turizmi. O eksiği de bu projeyle gidermeyi planlıyoruz.

Her platformda şehrimizde ve diğer şehirlerde EXPO 2023’ü tanıtıyoruz. Kristal Lagün Gölümüzün su dolmasıyla şehrimizdeki birçok kamu kurumu, stk, dernek ve vakıf temsilcilerini ağırlayarak gö çevresinde yaptığımız programlarda projemizi anlattık.

Yakın bir zamanda Ankara’da Tam Bana Göre Festival adıyla düzenlenen Gençlik Festivalinde standımızı kurduk ve 1 hafta boyunca 3 milyon ziyaretçinin geldiği fuarda standımızı binlerce gencimiz ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında kendilerine hem Expo 2023 projemizi anlattık hem de Expo logolu ajanda, kupa, atkı, takı sandığı, kitap gibi hediyelerimizden takdim ettik. Gençlerimizin standımıza ve Expo 2023 projemize ilgisi hayli yoğun oldu.

EXPO 2023 haberlerimizle sürekli ulusal kanallarda ve ana haber bültenlerindeyiz. Expo döneminde şehrimize 50 ülkeden 2 milyona yakın ziyaretçi bekliyoruz. Dolayısıyla hem ülke içinde hem ülke dışında tanıtımımızı iyi yapmamız lazım. Bu yüzden katıldığımız her organizasyonda Expo 2023’ü anlatıyoruz.

EXPO 2023, 23 Nisan ve 31 Ekim tarihleri arasında “Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık” ana temasıyla 6 ay sürecek bir fuar. Burayı sadece fuar zamanı değil senenin 365 günü kullanılsın diye üzerine birçok konsept ekledik. Arasta Çarşısında coğrafi işaretli ürünlerin atölyeleriyle satışı yapılabilecek. Dünyada ilk ve tek iki konsept bir arada Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi, amfi tiyatro, konser alanları, düğün ve nikah sarayları, cami ve mevlevihane, resaturant ve kafeler gibi birçok donatı ekleyerek burayı senenin her günü kullanılabilecek bir yaşam alanı haline dönüştürdük.

69 bin m² büyüklüğünde turkuaz renkli Kristal Lagün Gölümüz Türkiye’de ilk ve tek olma özelliğine sahip. Vatandaşlarımız şimdiden çaylarını alarak gölbaşında çay içmenin keyfini tadıyorlar, buralarda fotoğraf çektiriyorlar.

Sadece 789 bin m² büyüklüğünde olan Rekreasyon alanımız değil, çevresinde de imar planlama çalışmalarımız yapılıyor. Kahramanmaraş’ta bu alan yeni bir cazibe merkezi olacak.

Baraj gölüne yapacağımız ‘Su Tutucu Sedde Aksı’ ile yazın kuraklık nedeniyle çekilen suların önüne geçecek ve 4 mevsim suyu belli seviyede tutarak ekolojik dengeye de katkı sunacağız. Aksın üzerine yapacağımız Rubber Dam adlı sistem ile elektrik de üreteceğiz.

Buradaki amacımız gelecek neslimize örnek olacak, doğayla iç içe projeler yapmak, dünyamızı korumak ve o şekilde yeni nesle bırakmak istiyoruz.

Bahçecilik alanında olan fuarımıza katılan ülkeler sadece kültürlerini, bahçelerini tanıtmayacak. Aynı zamanda şehrimizde birçok ticari anlaşmalar, yatırımlar, organizasyonlar da gerçekleştirecekler. Bu yönüyle de şehrimize, ülkemize çok katma değeri olacak büyük bir proje.

Projemizin % 70’ini gerçekleştirdik. Kalan % 30’luk kısmı için ise hazırlıklarımız aralıksız devam ediyor” dedi.

Başkan Mahçiçek’in EXPO 2023 projesinde bir hayalimiz vardı gerçek oldu dediği projesi ülkemizde ve şehrimizde çok ses getirecek devasa bir proje. 2023 yılını bizler de sabırsızklıkla bekliyor olacağız.

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Expo 2023 Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kahramanmaraş’ta
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