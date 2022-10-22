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Expo 2023 Gençlik Festivali, Işın Karaca ve Elif Buse Doğan Konserleriyle Başladı

Onikişubat Belediyesi’nin 3 gün boyunca EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştireceği ve birbirinden ünlü 4 sanatçının sahne alacağı EXPO 2023 Gençlik Festivali, Işın Karaca ve Elif Buse Doğan konserleriyle başladı. Işın Karaca ve Elif Buse Doğan, birbirinden güzel şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı.

Expo 2023 Gençlik Festivali, Işın Karaca ve Elif Buse Doğan Konserleriyle Başladı

Expo 2023 Gençlik Festivali, Işın Karaca ve Elif Buse Doğan Konserleriyle Başladı

Onikişubat Belediyesi’nin 3 gün boyunca EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştireceği ve birbirinden ünlü 4 sanatçının sahne alacağı EXPO 2023 Gençlik Festivali, Işın Karaca ve Elif Buse Doğan konserleriyle başladı. Işın Karaca ve Elif Buse Doğan, birbirinden güzel şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı.

22 Ekim 2022 Cumartesi 15:10

En az 50 ülkenin katılması hedefiyle 23 Nisan 2023’de Kahramanmaraş’ta açılacak olan Uluslararası EXPO 2023’ün gerçekleştirileceği alanın tanıtılması amacıyla ‘Rotamız; EXPO 2023’ sloganıyla başlatılan Gençlik Festivali’nin konser serisi tüm hızıyla devam ediyor.

Gençlerin; eğitsel, kültürel, sosyal ve fiziksel gelişimlerini destekleyici birçok proje ve yatırımı hayata geçiren Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, 3 gün boyunca dolu dolu konser ve etkinliklerin olduğu EXPO 2023 Gençlik Festivali ile gençlere unutamayacakları günler yaşatmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz aylarda Eypio konseriyle başlayan EXPO 2023 Gençlik Festivali’nin ikinci bölümü, ünlü sanatçılar Işın Karaca ve Elif Buse Doğan konserleriyle devam etti.

Önce Elif Buse Doğan, sonra Işın Karaca şarkılarıyla coşturdu

EXPO 2023 Gençlik Festivali’nin ilk günü, yerel sanatçılardan müzik dinletileri, dj performansları ve çeşitli etkinliklerle başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise sahne, sesleriyle büyüleyen Türkiye’nin ünlü sanatçıları Işın Karaca ve Elif Buse Doğan’a bırakıldı. Son günlerin en dikkat çeken sanatçılarından biri olan Elif Buse Doğan’a, sevilen şarkılarını gençlerle söyledi. Özellikle çocukların sevdiği ‘Samsak Döveci’ şarkısını konseri aileleriyle izlemeye gelen çocuklarla söyleyen Elif Buse Doğan, sesiyle hayran bıraktı. Doğan’ın ardından ise Türkiye’nin güçlü seslerinden Işın Karaca sahneye çıktı. Ünlü sanatçı, Dert Bende Derman Sende, Başka Bahar, Yetinmeyi Bilir misin? ve Tutunamadım gibi en sevilen şarkılarını EXPO 2023 Alanı’nda gençler için söyledi. İlerleyen dakikalarda sahneden inen Işın Karaca, vatandaşları da şarkılarına eşlik ederek, bol bol fotoğraf çektirdi. Gençlik Festivali’nin ilk günü böylelikle tamamlandı.

Festivalin ikinci gününde sevilen sanatçı Emre Aydın sahne alacak

Festivalin ikinci gününde ise ‘Afilli Yalnızlık’, ‘Beni Biraz Böyle Hatırla’ ve ‘Soğuk Odalar’ gibi birçok şarkısıyla hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşan, Türk müziğinin sevilen ismi Emre Aydın sevenleriyle buluşacak. Saat 17.00’da yerel sanatçılardan müzik dinletileri ve dj performanslarının ardından saatler 19.00’ı gösterdiğinde Emre Aydın sahne alacak.

Gençlerin ulaşım açısından sorun yaşamaması adına festival alanına ulaşım için ücretsiz ring seferleri de düzenlenecek. 3 gün boyunca saat 16’da başlayacak olan ücretsiz otobüs seferleri Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nden hareket edecek.

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