Filistin’den Kahramanmaraş’a Expo 2023 Ziyareti

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ev sahipliğini yapacağı Uluslararası EXPO 2023’le Kahramanmaraş’ı küresel anlamda tanınan bir kent haline getirmeyi amaçlayan Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, açılış için gün sayarken, katılımcı ülkelerden ziyaretler devam ediyor.

Son olarak hem 6 Şubat depremlerinin ardından taziyelerini iletmek hem de kurdukları bahçede gelinen son noktayı yerinde görmek amacıyla Kahramanmaraş’a gelen Filistin Müsteşarı Rana Abu Sibaa, ziyaretleri kapsamında EXPO 2023 Sergi Alanı’nı gezdi.

Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ali Ünsal’dan Filistin Bahçesi’ndeki çalışmalarda gelinen son nokta ve hedeflere ilişkin bilgiler alan Rana Abu Sibaa, Filistin Bahçesi’ne çiçek dikti. Ziyarette Ünsal’a, EXPO 2023 Özel Danışmanı Büyükelçi Erdoğan Kök de eşlik etti.

“Filistin’e EXPO 2023’e katılma fırsatı verdiğiniz için minnettarız”

Filistin’e EXPO 2023’e katılma fırsatı verdikleri için Türkiye ve Onikişubat Belediyesi’ne teşekkür eden Filistin Müsteşarı Rana Abu Sibaa, depremde zarar gören Kahramanmaraş halkına moral vermenin en büyük amaçları olduğunu söyledi. Filistin’i en güçlü şekilde tanıtacaklarını kaydeden Sibaa, “Filistin devletimize EXPO 2023’e katılma şansı sunulduğundan dolayı sayın başkan ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Buraya katılımımız öncelikle devletimizin Türkiye’ye olan sempatisini ve desteğini göstermek içindir. Bizim buradaki katılımımızın başka bir nedeni de kendi kültürümüzü ve değerlerimizi EXPO 2023 vesilesiyle dünyaya tanıtmaktır. Burada asıl amacımız yapacağımız birçok aktiviteyle depremde zarar gören Kahramanmaraş insanımıza moral vermek ve kendi kültürümüzü tanıtmak. Türkiye’nin her zaman Filistin olarak yanındayız. İki ülkemiz arasında çok güzel bir iletişim var. Ayrıca biz ulusal günümüzü de burada kutlayacağız. Birçok etkinlikle en güçlü şekilde Filistin’i tanıtacağız. Türkiye’ye ve Onikişubat Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. EXPO 2023’de kendi bayrağımızı dalgalandırma ve ülkemizi tanıtma fırsatı verdiğiniz için tekrar şükranlarımızı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“EXPO 2023’le şehrimizi dünyada tanınan bir şehir haline getireceğiz”

Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ali Ünsal da ziyaretlerinden dolayı Filistin Müsteşarı Rana Abu Sibaa’ya teşekkür ederek, katılımcı ülkelerin Kahramanmaraş ziyaretlerine dikkat çekti. Ünsal, “Açılışın Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde gerçekleştireceğimiz EXPO 2023, kısa bir süre sonra açılacak İnşallah. Bu bağlamda dost ve kardeş ülke Filistin’den Müsteşar Rana Abu Sibaa hanımefendiyi alanımızda ağırladık, kendi bahçelerine sembolik bir bitki dikimi yaptılar. Hedeflerini ve yapmak istediklerini bizimle paylaştılar. Filistin’in milli gününü burada kutlayacaklarını ifade ettiler. İnşallah biz de onlara katkı sağlayacağız. Filistin Müsteşarı Rana Abu Sibaa’ya teşekkür ediyor, tüm Filistin halkını davet ediyoruz. Depremin ardından Kahramanmaraş halkının rehabilitasyon sürecine nasıl katkı sunarız diye çabalayacaklar. Dün Almanya gelmişti, bugün Filistin, yarın da Japonya gelecek. Bizim en baştan söylediğimiz gibi EXPO 2023, Kahramanmaraş’ın önemli bir tanıtım organizasyonudur. Her gün bir yabancı heyet geliyor, böyle böyle şehrimizi dünyada tanınan bir şehir haline getireceğiz” dedi.

Ardından Kahramanmaraş’ı gezen Filistin Müsteşarı Rana Abu Sibaa, Ticaret ve Sanayi Odası’nı da ziyaret ederek, ortak yatırım alanlarına ilişkin bilgi aldı.