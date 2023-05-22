Fırat Görgel: “Kahramanmaraş Halkı Büyük Bir Teveccühle Desteklerini Gösterdi”

Kahramanmaraşlılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yollarda çiçeklerle ve coşkulu bir şekilde karşılayarak sevgi ve desteklerini gösterdi.

Kahramanmaraşlılar 14 Mayıs 2023’te yapılan ilk tur seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yüzde 71,9 gibi bir oranla destek vererek Türkiye’de ilk sıralarda yer alan il oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş halkının yoğun ilgisi ve sevgisi karşısında duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Görgel, Kahramanmaraş halkının gösterdiği birlik ve beraberlik ruhunun Türkiye'nin geleceğine olan inancı temsil ettiğini belirtti. AK Parti olarak halkın taleplerini dikkate alarak çalışmalarına devam edeceklerini ve ülkenin daha da ileriye gitmesi için azimle çalışacaklarını vurguladı.

“TÜRKİYE’NİN BİRLİK VE BERABERLİK RUHUNU GÜÇLENDİRDİ”

Başkan Görgel, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahramanmaraş ziyareti, sadece bu şehirdeki vatandaşların değil, tüm Türkiye'nin birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirdi. Coşkulu buluşma, milli iradeye olan bağlılığın bir ifadesi olarak öne çıktı ve ülkenin geleceğine olan inançla birlikte Türkiye'nin daha da güçleneceğine dair umutları artırdı. Kahramanmaraş halkı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine yoğun katılım göstererek sevgi ve desteğini gösterdi. Bu buluşma, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğine olan güvenin bir ifadesi oldu hem de Kahramanmaraş'ın gücünü ve potansiyelini ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahramanmaraş ziyareti, şehirdeki vatandaşlar arasında büyük bir heyecan ve motivasyon yarattı. Bu buluşma, hem halkın taleplerini iletebileceği bir fırsat sunarken hem de ülkenin daha da ileriye gitmesi için birlik ve dayanışma duygusunu pekiştirdi. Kahramanmaraş halkı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine olan ilgi ve sevgisiyle bir kez daha ülkenin geleceğine olan inancını ortaya koydu” dedi.

“KAHRAMANMARAŞ HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Başkan Görgel, “Kahramanmaraş'ın bu coşkulu ziyareti, ülkenin dört bir yanında hissedildi ve büyük bir heyecan yarattı. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti'nin halka verdiği önemi bir kez daha görmüş oldu. Bu buluşma, Kahramanmaraş halkının güçlü iradesini ve milli birlik ruhunu gösterirken, Türkiye'nin geleceğine olan inancı da pekiştirdi. Kahramanmaraş halkının büyük bir teveccühle ziyarete katıldı ve desteklerini gösterdi” şeklinde konuştu. Görgel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti'nin, halkın taleplerine kulak vereceğini ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdüreceğini vurgulayarak, Kahramanmaraş'ın potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için gece gündüz çalışacaklarını ve şehre daha da büyük katkılar sağlayacaklarını dile getirdi.Bu coşkulu ziyaretin, ülkenin daha da ilerlemesi ve hedeflerine ulaşması için birmotivasyon olduğunu ifade eden Başkan Görgel, bu büyük buluşmada yer alan Cumhur İttifakı seçmenlerine ve tüm Kahramanmaraş halkına bir kez daha teşekkür ederek, sevgi ve saygılarını iletti.