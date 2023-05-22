Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Büyükşehir Kırsal Mahalle Yollarında
Büyükşehir Kırsal Mahalle Yollarında
Göksun Kınıkkoz Grup Yolu Yenileniyor!
Göksun Kınıkkoz Grup Yolu Yenileniyor!
Ekinözü ve Nurhak’ta Barınma Merkezlerinin Alt ve Üst Yapısı Büyükşehir’den
Ekinözü ve Nurhak’ta Barınma Merkezlerinin...
Elbistan’da Yol Yenileme Çalışmaları Sürüyor!
Elbistan’da Yol Yenileme Çalışmaları Sürüyor!
Başkan Güngör, UNDP Heyetini Ağırladı
Başkan Güngör, UNDP Heyetini Ağırladı

Fırat Görgel: “Kahramanmaraş Halkı Büyük Bir Teveccühle Desteklerini Gösterdi”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kahramanmaraş ziyareti, şehirde büyük bir coşku ve heyecan oluşturdu.

Fırat Görgel: “Kahramanmaraş Halkı Büyük Bir Teveccühle Desteklerini Gösterdi”

Fırat Görgel: “Kahramanmaraş Halkı Büyük Bir Teveccühle Desteklerini Gösterdi”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kahramanmaraş ziyareti, şehirde büyük bir coşku ve heyecan oluşturdu.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 18:44

Kahramanmaraşlılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yollarda çiçeklerle ve coşkulu bir şekilde karşılayarak sevgi ve desteklerini gösterdi.

Kahramanmaraşlılar 14 Mayıs 2023’te yapılan ilk tur seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yüzde 71,9 gibi bir oranla destek vererek Türkiye’de ilk sıralarda yer alan il oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş halkının yoğun ilgisi ve sevgisi karşısında duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Görgel, Kahramanmaraş halkının gösterdiği birlik ve beraberlik ruhunun Türkiye'nin geleceğine olan inancı temsil ettiğini belirtti. AK Parti olarak halkın taleplerini dikkate alarak çalışmalarına devam edeceklerini ve ülkenin daha da ileriye gitmesi için azimle çalışacaklarını vurguladı.

“TÜRKİYE’NİN BİRLİK VE BERABERLİK RUHUNU GÜÇLENDİRDİ”

Başkan Görgel, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahramanmaraş ziyareti, sadece bu şehirdeki vatandaşların değil, tüm Türkiye'nin birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirdi. Coşkulu buluşma, milli iradeye olan bağlılığın bir ifadesi olarak öne çıktı ve ülkenin geleceğine olan inançla birlikte Türkiye'nin daha da güçleneceğine dair umutları artırdı. Kahramanmaraş halkı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine yoğun katılım göstererek sevgi ve desteğini gösterdi. Bu buluşma, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğine olan güvenin bir ifadesi oldu hem de Kahramanmaraş'ın gücünü ve potansiyelini ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahramanmaraş ziyareti, şehirdeki vatandaşlar arasında büyük bir heyecan ve motivasyon yarattı. Bu buluşma, hem halkın taleplerini iletebileceği bir fırsat sunarken hem de ülkenin daha da ileriye gitmesi için birlik ve dayanışma duygusunu pekiştirdi. Kahramanmaraş halkı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine olan ilgi ve sevgisiyle bir kez daha ülkenin geleceğine olan inancını ortaya koydu” dedi.

“KAHRAMANMARAŞ HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Başkan Görgel, “Kahramanmaraş'ın bu coşkulu ziyareti, ülkenin dört bir yanında hissedildi ve büyük bir heyecan yarattı. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti'nin halka verdiği önemi bir kez daha görmüş oldu. Bu buluşma, Kahramanmaraş halkının güçlü iradesini ve milli birlik ruhunu gösterirken, Türkiye'nin geleceğine olan inancı da pekiştirdi. Kahramanmaraş halkının büyük bir teveccühle ziyarete katıldı ve desteklerini gösterdi” şeklinde konuştu. Görgel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti'nin, halkın taleplerine kulak vereceğini ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdüreceğini vurgulayarak, Kahramanmaraş'ın potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için gece gündüz çalışacaklarını ve şehre daha da büyük katkılar sağlayacaklarını dile getirdi.Bu coşkulu ziyaretin, ülkenin daha da ilerlemesi ve hedeflerine ulaşması için birmotivasyon olduğunu ifade eden Başkan Görgel, bu büyük buluşmada yer alan Cumhur İttifakı seçmenlerine ve tüm Kahramanmaraş halkına bir kez daha teşekkür ederek, sevgi ve saygılarını iletti.

Anahtar Kelimeler:
Fırat Görgel: “Kahramanmaraş Halkı Büyük Bir Teveccühle Desteklerini Gösterdi”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güngör; “28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımıza desteğimiz daha da artacak”
Başkan Güngör; “28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımıza desteğimiz daha da artacak”
Dulkadiroğlu Belediyesinden çadır iddialarına yanıt!
Dulkadiroğlu Belediyesinden çadır iddialarına yanıt!
Kirişci ve Güngör’den İlçelerde Teşekkür Ziyareti
Kirişci ve Güngör’den İlçelerde Teşekkür Ziyareti
Kahramanmaraş’ta KAMEK kayıtları başladı!
Kahramanmaraş’ta KAMEK kayıtları başladı!
Başkonuş yaylası sezonu açtı!
Başkonuş yaylası sezonu açtı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber