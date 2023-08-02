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Gökduman, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Oldu

Bugün yayınlanan Cumhurbaşkanlığının 02.08.2023 tarih ve 2023 / 355 nolu kararnamesi ile Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

Gökduman, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Oldu

Gökduman, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Oldu

Bugün yayınlanan Cumhurbaşkanlığının 02.08.2023 tarih ve 2023 / 355 nolu kararnamesi ile Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

02 Ağustos 2023 Çarşamba 09:41

Bugün yayınlanan Cumhurbaşkanlığının 02.08.2023 tarih ve 2023 / 355 nolu kararnamesi ile Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

Kahramanmaraş il Emniyet Müdürlüğü görevini vekaleten sürdüren Samsun il Emniyet Müdürü Dr Ömer Urhal ise Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman 'ın özgeçmişi;

NURETTİN GÖKDUMAN KİMDİR?

Nurettin Gökduman, Adıyaman’ın Çelikhan ilçesi nüfusuna kayıtlı olup 1968 Malatya doğumlu. 1989 yılında Polis Akademisinden mezun oldu.

Komiser Yardımcısı olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde göreve başladı. 2000 yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme idaresi Enstitüsünde (TODAİE) Kamu Yönetimi bölümünde “Tezli Yüksek Lisans” yaptı. Sırasıyla İstanbul, Hakkâri, Ankara, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Kayseri illerinde çeşitli birimlerinde görev yaptı.

2012 yılında 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ederek Polis Başmüfettişi görevine atandı. 11.02.2014 tarihinde Erzurum Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak atandı. 19.01.2015 tarihinde Osmaniye İl Emniyet Müdürü, 26/12/2018 tarihinde ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2018/262 sayılı kararı ile Rize İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

Gökduman, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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