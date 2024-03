Göksun Belediyesi Eğitim Desteğine Devam Ediyor

Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın’ın göreve geldiği 2014 yılından bu yana eğitime verdiği destekler ile öne çıkan Göksun Belediyesi, 2015-2016 eğitim öğretim yılının başında geleneksel hale getirdiği ilkokula yeni başlayan öğrencilere sağladığı kırtasiye yardımından sonra,2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren8’inci ve 12’inci sınıf öğrencilerine sağladığı Kazanım Değerlendirme Sınavlarını da geleneksel hale getirdi.

Başkan Aydın ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Şeref Akpınar arasında ilçegenelinde Akademik Başarıyı artırmak amacıyla Temel Eğitim ve Ortaöğretim Kurumlarında LGS sınavına girecek 8. sınıf ile TYT/AYT sınavlarına girecek 12. sınıf öğrencilerine 2023-2024 eğitim öğretim yılı II. dönemi içinde 3’er adet Kazanım Değerlendirme Sınavları yapılması için iş birliği protokol imzalandı.

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, okul müdürlerinin de hazır bulunduğu imza töreninde yaptığı konuşmada, eğitim faaliyetlerini temel belediyecilik hizmetleri kadar önemsediklerini söyledi.

Verdikleri desteklerin sonucunda 2022 yılında yapılan LGS sınavlarında Göksun’lu öğrencilerin de il birincisi olarak kendilerini mutlu ettiğini ifade edenBaşkan Aydın, şunları kaydetti:

“Kamuda geçen 27 yıllık görev sürem ve Belediye Başkanı olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile hareket ediyorum. Bundan dolayı insan için ihtiyaç ve gereksinim olan her konuyu biz görev alanımız içinde değerlendirmekteyiz. İnsanların toplumsal ve kültürel değerleri kazanmasına katkı sağlayarak toplumsal yapının devamlılığını sağlayan ana unsur eğitim olduğuna göre eğitim faaliyetleri bizim vazgeçilmezimizdir. 2014 yılından bugüne kadar ilçemizde eğitime direk ve dolaylı olarak destekler verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Malumunuz olduğu üzere Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliği ve sizlerin destekleri ile ilkini 2020-21 eğitim öğretim yılında yaptığımız Kazanım Değerlendirme Sınavlarında yüzde 25 başarı, 2021-22 eğitim öğretim yılında yaptığımız Kazanım Değerlendirme Sınavlarında ise Göksunlu ilçemiz LGS sınavlarında il birincisi olmuşlardı. Bu başarı vermiş olduğumuz desteklerin ne kadar doğru olduğunu ortaya koymuş bizde her okulumuzdan üç öğrenciyi Çanakkale Gezisi ile ödüllendirmiştik. Geçen yıl malum depremler nedeniyle bu sınavları yapamadık. Şimdi bu eğitim döneminde yeniden yapacağız inşallah. Siz değerli müdürlerim ve öğretmenlerimizin gayretleri ile geleceğe hazırlanan öğrencilerimiz için bizler yerel yöneticiler için ne yapsak az. İnşallah sizlerin özel gayretleri ile yapacağımız bu sınavlar öğrencilerimizin sınavlara en iyi şekilde hazırlanmasına vesile olur. Allah nasip ederse bu sene de her okulumuzdan en az üç öğrencimizi yine Çanakkale Gezisi ile ödüllendirmeyi planlıyoruz. İşbirliği protokolümüzü imzaladık, hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi geleceğe hazırlama adına yaptığınız özverili çalışmalar için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şeref Akpınar’da yaptığı açıklamada, ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olan ve her türlü desteği sağlayan Başkan Aydın’a öğretmenler, öğrenciler ve velileri adına teşekkür etti.

Başkan Aydın, daha sona okul müdürlerinin talep ve isteklerini de dinleyerek istişarelerde bulundu.