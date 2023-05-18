Göksun Kınıkkoz Grup Yolu Yenileniyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve yerleşim yerlerinin ulaşım standardını artırmak için yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca Göksun’da Kavşut ve Kınıkkoz grup yolunun deforme olan ve trafikte olumsuzluklara neden kısımların bakım ve onarımını gerçekleştiriliyor.

Yoğun bir şekilde devam eden çalışmalarla, bölgede birçok mahalleye ulaşım sağlayan grup yollarının yenilenerek konfor ve güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, şehir genelinde arterlerin ulaşım standardının artırılması noktasında çalışmaların artarak devam ettiği belirtildi.