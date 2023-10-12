Göksun’da doğalgaz hattı çalışması başladı!

Göksun-Afşin arasındaki 53 kilometrelik hattın döşenmesi için 25 gün önce başlayan çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor.

ARMADAŞ tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, toplam 53 kilometrelik hattın 35 kilometresinde boru serimi yapılırken, 17 kilometre boru kaynağı yapıldı. Kaynağı ve testi tamamlanan 10 kilometrelik alanda ise boru kapama işi yapıldı.

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, ARMADAŞ Bölge Müdürü Mustafa Yılmaz, Göksun Şube Müdürü Mustafa Akçul, Proje Müdürü Eshabil Tatlı, Göksun-Afşin-Elbistan Altyapı Sorumlusu Metin İslamoğluve diğer ilgililer ile birlikte yapılan çalışmaları inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Göksun’un belirli mahallelerinde 2019 yılında itibaren taşıma sistemi ile doğalgaz kullanıldığını belirten Başkan Aydın, boru hattının tamamlanması ile ilçe merkezinin tamamının doğalgaza kavuşacağını söyledi.

Başkan Aydın, yaptığı açıklamada şunları kaydetti; “Şu anda 53 kilometrelik hattın Afşin sınırından Göksun’a yaklaşmış bir bölgesindeyiz, Kötüre bölgesindeyiz. Yapılan çalışmaların son derece hızlı ve sağlıklı yürüdüğünü hep beraber görüyoruz. Burada 35 kilometre boru seriminin yapıldığını, yine 17’inci kilometrede kaynak işlerinin tamamlandığını gördük.Bir ekibin de Göksun sınırları içerisinden başlayıp buraya doğru pist hazırlaması ve arkasından boru serimini ve kaynak işlemlerini yapacak olması bize hakikaten çok heyecanlandırdı. Tabi 2019 yılından bu yana Göksun’umuzda belirli mahallelerde gazı kullanıyoruz. Ancak taşıma yöntemi ile kullandığımız için tamamına verme imkanı olmamıştı. İnşallah bu boruyla taşıma işleminin sonuçlanması neticesinde Göksun’umuzun kalanını da gaz imkanına kavuşturmuş olacağız. Bu hem ekonomik anlamda ilçemize çok ciddi bir kazanç sağlayacak hem de hemşehrilerimizin rahatını sağlayacak.”

-“Bu Yatırımlar Güçlü Bir Devlet Olmamızın Göstergesidir”

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinden sonra büyük yatırımların devam ediyor olmasının o ülkenin güçlü bir ülke olduğunun göstergesi olduğunu ifade eden Başkan Aydın, “Asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerinden sonraki normalleşme yolunda bu tür yatırımların devam ediyor olması o ülkenin güçlü bir ülke olduğunu gösterir. Liderimiz medar-ı iftarımız ve dünya lideri olan Cumhurbaşkanımızın sayesinde bu işlerin yürüdüğünü hep beraber görüyor, biliyoruz. Ülkede bu kadar büyük felaketlerle karşılaşılmış olmasına rağmen, bir taraftan toplu konutların devam ediyor olması, bir taraftan kırsal konutların devam ediyor olması, bir taraftan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanıyor olmasıyla birlikte, bu tür yatırımların da devam ediyor olmasının, Türkiye gibi güçlü bir devlet tarafından yapılabileceğini de görüyoruz.” dedi.

Bu yatırımın Göksun’a hayırlı olmasını temenni eden Başkan Aydın, “En kısa sürede İnşallah bu boru hattının Göksun’a ulaşıp hizmete girmesini arzu ediyoruz. Sayın bölge müdürüme ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bu konuyla ilgili bütün gücümüzü beraberce kullandık bugünlere geldik. Bugün şu boruların üzerinde Göksun yazısını görmek bile bizi heyecanlandırıyor ve onurlandırıyor. EPDK, BOTAŞ, ARMADAŞ, Milletvekillerimiz, önceki dönem Milletvekillerimiz ve Bakanımız, bu dönemki Bakanımız ve Milletvekillerimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın bir ekip olarak yapmış olduğumuz çalışma sonucunda bugünlere ulaştık. Ben buradan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” Dedi.

“Yaklaşık 3 Ay İçinde Çalışmaları Tamamlamayı Hedefliyoruz”

Boru hattı çalışmasının yüzde 30 seviyelerine geldiğini belirten ARMADAŞ Bölge Müdürü Mustafa Yılmaz, hava şartlarının müsait olmasına bağlı olarak yaklaşık 3 ay içinde çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Çalışmalar tamamlandığında Göksun İlçesinin doğalgaz akışı probleminiortadan kaldıracaklarını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

“Boru hattı çalışmasına yaklaşık bir ay önce başladık ve çalışmalarda yaklaşık yüzde 30 seviyelerine gelmiş durumdayız.Hava şartları müsait olursa inşallah 3 ay içerisinde bu boru hattını tamamlamayı planlamaktayız. Bu çalışmanın bu aşamaya gelmesinde bize desteklerini esirgemeyen, her zaman yanımızda olan Belediye Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Özellikle bizim hem bürokraside hem teknik olarak önümüze çıkan engellerde hep yanımızda oldu, önümüzü açtı.Bu sayede de çalışmamız hızlı bir şekilde devam etmektedir.Hava şartları müsait olursa inşallah 3 ay içerisinde bu boru hattını tamamlamayı planlamaktayız. Göksun ilçemize hayırlı olsun.”