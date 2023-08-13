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Güngör ve Uraloğlu, ilk depremin merkez üssü Pazarcık’ı ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Pazarcık Çevre Yolu şantiye alanında gerçekleştirdiği incelemelerin ardından ilçede esnaflarla bir araya geldi.

Güngör ve Uraloğlu, ilk depremin merkez üssü Pazarcık’ı ziyaret etti

Güngör ve Uraloğlu, ilk depremin merkez üssü Pazarcık’ı ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Pazarcık Çevre Yolu şantiye alanında gerçekleştirdiği incelemelerin ardından ilçede esnaflarla bir araya geldi.

13 Ağustos 2023 Pazar 10:48

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında şehre gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile 6 Şubat’ta meydana gelen ilk depremin merkez üssü Pazarcık’ta bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulundu. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Ömer Faruk Coşkun,AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, bakanlık ve kurum yetkililerinin de yer aldığı program, Pazarcık Çevre Yolu şantiye alanı incelemesiyle başladı. Burada yürütülen çalışmalara ilişkin son bilgileri alan Bakan Uraloğlu ve beraberindeki heyet, devamında ilçede esnaflarla bir araya geldi.

Ulaşım ve Haberleşmeyi Daha Sağlıklı Bir Şekilde Ayağa Kaldırıyoruz

Pazarcık programına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu,önceki dönem Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci, Valimiz ve milletvekillerimizle Büyükşehir Belediyemizde düzenlediğimiz İl Koordinasyon Toplantısı’nın ardından Pazarcık ilçemizde bir dizi ziyaret gerçekleştirdik. Pazarcık Çevre Yolu şantiyesini ziyaret ederek çalışmalara ilişkin son bilgileri aldık. Devamında ilçemizde esnaflarımızla bir araya gelerek sohbet ettik, taleplerini dinledik. Şehrimize göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’na teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanımızın da destekleriyle şehrimizde ulaşım ve haberleşme ağımızı çok daha sağlıklı bir şekilde tekrar ayağa kaldırıyoruz” dedi.

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