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Hacivat – Karagöz gösterisi baykar konteyner kent’te minikleri bekliyor!

Büyükşehir Belediyesi, 17 Temmuz Pazartesi günü Baykar Konteyner Kent’te tiyatro ve Hacivat – Karagöz gösterisini miniklerle buluşturacak. Saat 19.30’da ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliğe tüm çocuklar davet edildi.

Hacivat – Karagöz gösterisi baykar konteyner kent’te minikleri bekliyor!

Hacivat – Karagöz gösterisi baykar konteyner kent’te minikleri bekliyor!

Büyükşehir Belediyesi, 17 Temmuz Pazartesi günü Baykar Konteyner Kent’te tiyatro ve Hacivat – Karagöz gösterisini miniklerle buluşturacak. Saat 19.30’da ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliğe tüm çocuklar davet edildi.

17 Temmuz 2023 Pazartesi 15:41

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bir yandan şehrin imar ve inşası noktasında çalışmalarını sürdürürken bir yandan da farklı yaş gruplarına yönelik etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Çocukların sosyalleşmesi ve eğlenceli zaman geçirmeleri için birbirinden eğlenceli etkinlikleri miniklerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, 17 Temmuz Pazartesi günü Baykar Konteyner Kent’te tiyatro ve Hacivat – Karagöz gösterisi düzenleyecek. Saat 19.30’da başlayacak etkinlikte miniklere sürpriz hediye dağıtımı da yapılacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek gösteriye tüm çocukların davetli olduğu belirtildi.

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Hacivat – Karagöz Gösterisi Baykar Konteyner Kent’te Minikleri Bekliyor!
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