Hüzünlü bayram!

Müslüman aleminin en önemli bayramlarından Ramazan Bayramı bu yıl mütevazı bir atmosferde geçiyor.

Afet sonrası kurulan on binlerce konteyner ve çadırın bazılarına sığınan ve ramazan ayı boyunca organize edilen sahur ve iftar yemekleriyle ek destek alan hayatta kalanlar, yaşlılar da dahil olmak üzere yıkımın etkileriyle hâlâ mücadele ediyor.

Aynı zamanda, yerel basında çıkan haberlere göre, çok sayıda kuruluş, firma ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bölgedeki çocuklara bayram hediyeleri dağıtarak şenlik ve sevinç kıvılcımları saçıyor.

Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya'da 18 noktada bulunan konteynerlere yaklaşık 25 bin vatandaş sığınıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Battalgazi ilçesinde kurduğu konteynerlerde barındırılan 83 yaşındaki İbrahim Keser de hayatta kalanlardan biri.

Depremzade, depremde evinin yıkıldığını, eşi ve kızıyla birlikte konteynerde kaldığını kaydetti.

Altı torunu olan, iki çocuğundan birinin İstanbul, diğerinin Malatya'da yaşadığını belirterek, yakınlarının depremler sonrası dağıldığını söyledi. "Her birimiz farklı yerlerdeyiz. Ve şimdi buradayız; gidecek yerimiz yok Yine de Ramazan Bayramı'nda akrabalar ziyarete gelirse kapımız açıktır" dedi.

Geçmiş bayramları anımsatan Keser, çocuklarını ve torunlarını her zaman evinde ağırladığını belirterek, onları beklediğini ve özlediğini vurguladı.

“Eğer bir şans olursa onlar (çocuklar ve torunlar) bu konteyner şehirde bayram kutlaması için gelecekler. Onlara çeşitli ikramlar sunacağız ve elimizden geldiğince onları ağırlayacağız” dedi.

Kazadan kurtulan 72 yaşındaki Alaaddin Bülbül, eşinin baklava, sütlaç gibi geleneksel tatlıları yaptığı bayramları ağlayarak, çocuklarının 3'ünün Malatya'da, diğer 3'ünün ise İzmir, İstanbul ve Ankara'da olduğunu kaydetti. Bülbül, torunlarının babaannelerinin hazırladığı leziz yemekleri çok beğendiğini ancak bu bayram ikramlarını büyük olasılıkla kendilerinin yapacağını söyledi.

Çocuklar için hediyeler, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı yazılı açıklamada, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı eğitim merkezlerinin konteyner kentlerde kalan çocuklara bayram sevinci yaşatmak için güçlerini birleştirdiklerini kaydetti. Tamamen halk eğitim merkezleri ve enstitülerinde tasarlanıp üretilen bayram hediyelikleri 12 bin çocuğa ulaştı.

Türk yardım ve insani yardım kuruluşu Kızılay, depremin olduğu illerdeki çocuklara kıyafet ulaştırmayı hedefliyor. Kızılay'dan yapılan açıklamada, ihtiyaç sahiplerine hediye çeklerinin ilgili mağazalardan alışveriş yapabilecekleri için 13 il şubesi aracılığıyla verileceği kaydedildi.

Çarşılar canlanıyor, Gaziantep'in semtlerinde ve köşe başlarında yaşanan boşluğa ve gözle görülür hüzne rağmen bazı yerel esnaf, bayram yaklaşırken sokakların kalabalıklaştığını ve vatandaşların bayram telaşına girdiğini kaydetti.

Bayrama tüm hızıyla hazırlanan vatandaşların kıyafet, şekerleme, kuruyemiş, şekerleme ve kolonyaya yoğun ilgi göstermesiyle Gaziler Caddesi'nde renkli alışveriş manzaraları ortaya çıktı.

Çarşı esnafı Melih Yıldırım, iş yerlerinden ve vatandaşlardan yoğun talep geldiğini belirterek, Bayram'ın 1 numaralı baklava yapımında kullanılan antep fıstığına olan ihtiyacın altını çizdi. Yıldırım, "Zaman değişse de geleneklerimiz devam ediyor.

“İnsanlar psikolojik olarak rahatlamak, çocukları alışveriş yaparak mutlu etmek ve bayramı en güzel şekilde kutlamak için uğraşıyorlar. Bayramda da herkesi mutlu etmeye çalışıyoruz” dedi.

Aynı şekilde 1500'lü yıllarda inşa edilen tarihi Maraş Çarşısı'nda da yaşanan büyük felaketin ardından ticaretin yavaş yavaş canlandığını belirten işyerleri, yaşanan telaşa tanık oldu.

“Ürünlerimizi ve çeşitlerini arttırmaya çalışıyoruz. Biz burdayız. Çarşıdaki satıcılardan Ali Pir, "Başka illerden vatandaşlarımız tekrar Kahramanmaraş'a gelirse daha iyi olur" dedi.

Pazarda bulunan Ali Us, “En hüzünlü Ramazan'ı yaşadık ve hayatımızın en hüzünlü bayramını yaşamak üzereyiz. Daha sağlıklı bayramlar geçirmek dileğiyle. Hayat Devam Ediyor."