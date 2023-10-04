İrfan Karatutlu: 'Size Söz Bulamıyorum, Kahramanmaraş'ı Bu Kadar Rezil Edebilirdiniz'

Karatutlu, "Size söyleyecek söz bulamıyorum" ifadelerini kullanarak, bu zorluk ve yokluk döneminde Kahramanmaraş'ı rezil eden bu uygulamayı sert bir dille eleştirdi.



Karatutlu'nun açıklamasında, "Kahramanmaraş'ın bu zor günlerinde, belediyenin böyle bir uygulamayla gündeme gelmesi kabul edilemez. Bu kolilerle hemşehrilerimizin onurunu zedeliyorsunuz. Kahramanmaraş'ı ve insanlarını daha iyi yerlere taşımak yerine, bu tür uygulamalarla geriye götürüyorsunuz" dedi.



Dr. İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş halkının bu tür uygulamalara layık olmadığını vurgulayarak, belediyenin bu tür yanıltıcı ve yanlış uygulamalardan vazgeçmesi gerektiğini belirtti.