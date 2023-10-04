Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
‘Çözüm Bakanlığı’ Afşin ve Göksun’da Sahne Alacak!
‘Çözüm Bakanlığı’ Afşin ve Göksun’da...
Türkoğlu’nda otomobil tıra arkadan çarptı: 1 yaralı
Türkoğlu’nda otomobil tıra arkadan çarptı:...
Kahramanmaraş’ta çocuklar için ücretsiz tiyatro!
Kahramanmaraş’ta çocuklar için ücretsiz tiyatro!
Melek Yıldız Ergül, SANKO Sanat Galerisi’nde Sergi Açacak
Melek Yıldız Ergül, SANKO Sanat...
KSÜ Rektörü Yasım’dan Sağlık Bakan Yardımcısına Ziyaret!
KSÜ Rektörü Yasım’dan Sağlık Bakan...

İrfan Karatutlu: 'Size Söz Bulamıyorum, Kahramanmaraş'ı Bu Kadar Rezil Edebilirdiniz'

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından meclise gönderilen yardım kolileri hakkında oldukça sert bir açıklama yaptı.

İrfan Karatutlu: 'Size Söz Bulamıyorum, Kahramanmaraş'ı Bu Kadar Rezil Edebilirdiniz'

İrfan Karatutlu: 'Size Söz Bulamıyorum, Kahramanmaraş'ı Bu Kadar Rezil Edebilirdiniz'

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından meclise gönderilen yardım kolileri hakkında oldukça sert bir açıklama yaptı.

04 Ekim 2023 Çarşamba 11:59

Karatutlu, "Size söyleyecek söz bulamıyorum" ifadelerini kullanarak, bu zorluk ve yokluk döneminde Kahramanmaraş'ı rezil eden bu uygulamayı sert bir dille eleştirdi.

Karatutlu'nun açıklamasında, "Kahramanmaraş'ın bu zor günlerinde, belediyenin böyle bir uygulamayla gündeme gelmesi kabul edilemez. Bu kolilerle hemşehrilerimizin onurunu zedeliyorsunuz. Kahramanmaraş'ı ve insanlarını daha iyi yerlere taşımak yerine, bu tür uygulamalarla geriye götürüyorsunuz" dedi.

Dr. İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş halkının bu tür uygulamalara layık olmadığını vurgulayarak, belediyenin bu tür yanıltıcı ve yanlış uygulamalardan vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
İrfan Karatutlu: Size Söz BulamıyorumKahramanmaraşı Bu Kadar Rezil Edebilirdiniz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dulkadiroğlu’nda deprem konutları yükseliyor!
Dulkadiroğlu’nda deprem konutları yükseliyor!
Ressam Ayşe Arkün SANKO Sanat Galerisi’nde Sergi Açacak
Ressam Ayşe Arkün SANKO Sanat Galerisi’nde Sergi Açacak
İyi Parti İl Başkanı Süleyman Tekerek “HDP’lilerede mi hediye gönderdiniz? Sayın Güngör?”
İyi Parti İl Başkanı Süleyman Tekerek “HDP’lilerede mi hediye gönderdiniz? Sayın Güngör?”
Mehmet Akpınar belediye başkan aday adayı oldu!
Mehmet Akpınar belediye başkan aday adayı oldu!
Ali Öztunç’tan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine hediye tepkisi! “Milletvekillerine koli göndereceğine depremzedenin sorununu çöz”
Ali Öztunç’tan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine hediye tepkisi! “Milletvekillerine koli göndereceğine depremzedenin sorununu çöz”

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber