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İsmet Karaokur Bulvarı Büyükşehir’le Yenileniyor

Şehir merkezinde ulaşımı iyileştirmek için asfalt yenileme çalışmalarını kesintisiz sürdüren Büyükşehir Belediyesi’nin yeni adresi İsmet Karaokur Bulvarı oldu.

İsmet Karaokur Bulvarı Büyükşehir’le Yenileniyor

İsmet Karaokur Bulvarı Büyükşehir’le Yenileniyor

Şehir merkezinde ulaşımı iyileştirmek için asfalt yenileme çalışmalarını kesintisiz sürdüren Büyükşehir Belediyesi’nin yeni adresi İsmet Karaokur Bulvarı oldu.

22 Temmuz 2023 Cumartesi 18:07

2023 Ulaşım Yatırımları programı kapsamında şehir genelinde başlattığı asfalt atağını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, İsmet Karaokur Bulvarı’nı da yeniliyor. Yoğun nüfusa hitap eden; ticaret, sosyal donatı ve konut alanlarına ulaşım sağlayan arterin yaklaşık 2 kilometrelik kısmı yenileniyor. Caddenin ulaşım standardı üst seviyeye çıkarılırken Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada; yıkım çalışmalarının tamamladığı bölgelerde asfalt yenileme uygulamalarının etaplar halinde devam ettiği ve yerleşim yerlerinin ulaşımının iyileştirilmesi noktasında çalışmaların artarak sürdüğü belirtildi.

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İsmet Karaokur Bulvarı Büyükşehir’le Yenileniyor
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