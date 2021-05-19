İsrail'in basın özgürlüğüne karşı savaşı

Geçen ay itibarıyla, İsrail hapishanelerinde hapsedilen üçü kadın 22 Filistinli gazetecinin basın özgürlüğünü güvence altına alan uluslararası hak sözleşmelerini ihlal ettiği bildirildi. Gazetecileri Destekleme Komitesi (JSC) Mart ayındaki Filistin Tutsaklar Günü arifesinde yaptığı açıklamada, "İsrail işgali [Filistinli] gazetecileri görüşleri için tutukladı ve ardından ırkçı yasaları kullanarak askeri mahkemelere götürdü."

İsrail, insan hakları ihlalleri hakkında haber yapan gazetecileri tutuklamak konusunda uzun bir geçmişe sahiptir ve basın özgürlüğünü, özellikle de Filistinli haber kuruluşları ve gazetecilerden gelenleri bastırma sanatında ustalaşmıştır. Özellikle bir yöntem İsrail mahkemeleri tarafından Filistinlileri uzun bir süre alıkoymak ve hapsetmek için kullanılıyor: idari gözaltı. Bu tür adli baskı, etkili bir şekilde, yargılama olmaksızın veya herhangi bir suçlama olmaksızın hapsetmedir ve tutuklunun gelecekte bir suç işlemeyi planladığı veya devlet güvenliğine tehdit oluşturduğu iddiasıyla İsrail tarafından düzenli olarak istismar edilmektedir.

İsrail'in özellikle 2000'li yılların intifadalarını uygulamaya koymayı sevdiği ve erkekler, kadınlar ve hatta çocuklar arasında ayrım yapmayan bir taktiktir. İsrail hükümet dışı insan hakları örgütü B'Tselem'e göre 2002'den beri İsrail'in en az 100 Filistinliyi idari gözaltında tutmadığı tek bir ay olmadı. Şu anda uygulama altında tutulanların 17'sinin Filistinli gazeteci olduğu göz önüne alındığında, yöntem onlara yabancı değil ve tahliye süreleri henüz bilinmiyor. B'Tselem, "İsrail'in idari gözetim uygulamasını kullanması uluslararası hukukun kısıtlamalarını açıkça ihlal ediyor" diyor. "İsrail, tutuklulara uygun bir savunma kurma olasılığını inkar ederek, son derece gizli bir şekilde gerçekleştiriyor."

İsrail'in Filistinli gazetecilere karşı yürüttüğü zulmün son dönüm noktalarından biri, Mart 2018'de başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşü'nü konu alıyor. Protestolar, Filistinlilerin ailelerinin zorla gönderildiği evlere geri dönme hakkını talep ettiklerini gördü. 1948'de İsrail devleti ve Gazze Şeridi'ne uygulanan 12 yıllık kuşatmanın sona ermesi.

Filistinli sağlık personeli, 30 Mart 2019'da Gazze'de yaralı bir Filistinliyi 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne götürdü [Mustafa Hassona / Anadolu Ajansı]

Protestoların barışçıl doğasına rağmen, İsrail güçleri silahsız göstericilere hızlı bir şekilde göz yaşartıcı gaz kapsülleri ve gerçek mühimmat attı, 250'den fazla kişiyi öldürdü ve 29.187 yaraladı. Hedeflenenler arasında, ayırt edici "basın" uçak ceketleriyle açıkça tanınan Filistinli sağlık görevlileri ve gazeteciler de vardı. Protestolar sırasında iki gazeteci - Yaser Murtaja ve Ahmed Abu Hussein - İsrailli keskin nişancılar tarafından vurularak öldürüldü. MEMO'nun kendi gazetecisi Motasem Dalloul protestoları izlerken vuruldu ve fotoğrafçımız kamerasını hedef aldı.

Gerçeğin bastırılması

Zulüm gören sadece bireysel gazeteciler değil, aynı zamanda tüm Filistin medya kuruluşlarına ve haber kuruluşlarına da baskı uygulandı. Al-Quds TV'ninki buna bir örnektir. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'ın Temmuz 2018'de onu terör örgütü ilan etmesi üzerine İsrail, Filistin yayınını ve haber kuruluşunu yasakladı. Buna cevaben, ABD merkezli STK, Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), " İsrail'in kendisini farklılaştırmak istediğini söylediği otoriter devletlerde terörle mücadele ve ulusal güvenliğin korunması yaygın bir uygulamadır. İsrail Savunma Bakanı Lieberman'ı Kudüs TV yasağını kaldırmaya ve gazetecilerinin özgürce çalışmasına izin vermeye çağırıyoruz. "

Bu yılın Mart ayında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, El Aksa TV'yi terör örgütü ilan etti ve Hamas tarafından terör gruplarını toplamak için kullanıldığını iddia etti. İsrail daha önce istasyonun Gazze'deki stüdyosunu bombaladı ve yıkım ve yönetimin onu yeniden inşa etmek için gerekli olan parayı bulamaması nedeniyle kapatmaya zorladı.

Baskı aynı zamanda Filistinli gazetecilerin çok ötesine de yayılıyor, sahadaki gerçeği bildiren yabancı gazeteciler de boğuluyor. Nasıra'da yaşayan ve çalışan bir İngiliz serbest gazeteci olan Jonathan Cook, MEMO'nun geçtiğimiz ay yaptığı "Şimdiki Eksikler: İsrail'in Filistin Vatandaşları ve Ulus-Devlet Yasası" adlı son konferansında ruhsatlandırma ve basın denetimi konusunda yasal sınırların ayrıntılarını verdi. "Yaptığı şeylerin çoğu [Netanyahu] medyayı kontrol etmenin yollarını bulmaya çalışıyor ve bence İsrail'de pek çok yönden oldukça başarılı. Gazetecileri filtrelemek için. Yani İsrail medyasında gerçekten bir boğuşma oluşturmaya başlıyor, "diye açıkladı İsrail'de büyük yayınlar için çalışan yabancı gazeteciler, editörler aracılığıyla hükümet yanlısı gündemlere uymaları için baskı görüyor, "bu nedenle İsrail, gazetecilik muhalefetini sınırlamada oldukça etkili oldu."

Ayrıca İsrail'in yabancı gazetecilere dayattığı sert ruhsatlandırma sisteminin ana hatlarını çizerek, "sizi İsrail'de etkili bir şekilde gazeteci olarak lisanslayan bir hükümet basın bürosu var" ve askeri sansür yasalarının yanı sıra, gazetecilerin onay alması gerektiğini belirtti. İsrail'de çalışıyor ve İsrail, kuralları yavaşça sıkılaştırdı, böylece serbest gazeteciler birdenbire hükümetin basın bürosundan ruhsat alamayacaklarını ve bu nedenle İsrail'de çalışamayacaklarını anladılar. " İsrail hükümetinin bu ince taktiklerinin bir karışımı, bu nedenle, yabancı gazetecilerin bile potansiyel olarak haber yapabileceği gerçeklerin miktarını ve temel gerçekleri sınırlamayı başardı.

İnce bir diktatörlük İsrail ve işgal altındaki Filistin toprakları, rollerine veya konumlarına bakılmaksızın gazetecilerin faaliyet gösterebileceği en çekişmeli alanlardan biri olmaya devam ediyor ve Filistinli gazetecilere ve medya kuruluşlarına yönelik baskı, dünya tarafından cevapsız bırakılmaya devam eden bir adaletsizlik olmaya devam ediyor. Ramallah merkezli Filistin Yönetimi gibi. Geçtiğimiz ay, İsrail'in son üç ayda Filistinli gazetecilere karşı 150 ihlal yaptığı bildirildi. Ortadoğu'daki tek demokrasi olduğunu ve bir özgürlük işareti olduğunu iddia eden bir ülke için özellikle basın özgürlüğü İsrail, basına karşı ürkütücü bir şekilde baskıcı bir diktatörlüğe benziyor.

İsrail'in Filistin özgür basınını bastırması, gazetecilerin haber yapabilecekleri ve raporlayamayacakları sınırlamalardan ya da yaygın tutuklamalarla yankılanan korkudan daha fazlasıdır, ama aslında gerçeğe karşı bir savaştır. Gazetecilerin susturulması, şeker kaplı gündeme dayalı anlatılar yerine yerdeki gerçeklerin örtbas edilmesi anlamına gelir, baskıcı otoritenin hesap verebilir olma ve toplum ve insan hakları yararına reform yapma fırsatını kullanmasını engeller. İsrail'in muhalefeti susturmak için meşru bir neden olarak "kışkırtma" suçlaması, bu nedenle, hakikate karşı daha geniş savaşının bir parçasıdır ve diğer sayısız rejimin - özellikle Körfez'dekilerin - sahip olduğu zihniyetin aynısını acımasızca ima etmektedir ki bu doğruyu söylemek demektir. gerçekleri iktidara getirmek ve haber vermek, devletin "prestijini mahvetmekten" başka bir şey yapmaz ve hatta ihanet anlamına gelebilir.