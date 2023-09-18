Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta çocuklar için ücretsiz tiyatro!
Kahramanmaraş’ta çocuklar için ücretsiz tiyatro!
Melek Yıldız Ergül, SANKO Sanat Galerisi’nde Sergi Açacak
Melek Yıldız Ergül, SANKO Sanat...
KSÜ Rektörü Yasım’dan Sağlık Bakan Yardımcısına Ziyaret!
KSÜ Rektörü Yasım’dan Sağlık Bakan...
Muharrem Çevik'ten Yeni Eğitim-Öğretim Yılı Mesajı
Muharrem Çevik'ten Yeni Eğitim-Öğretim Yılı...
SANKO Park’ta Kitap Fuarı Açıldı!
SANKO Park’ta Kitap Fuarı Açıldı!

İstanbul’da Kahramanmaraş rüzgarı esecek

Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜMKİAD) Kahramanmaraş İl Başkanlığı, Tuzla Belediyesi iş birliğinde 22 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında Şelale Park Festival alanında fuar düzenleyecek.

İstanbul’da Kahramanmaraş rüzgarı esecek

İstanbul’da Kahramanmaraş rüzgarı esecek

Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜMKİAD) Kahramanmaraş İl Başkanlığı, Tuzla Belediyesi iş birliğinde 22 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında Şelale Park Festival alanında fuar düzenleyecek.

18 Eylül 2023 Pazartesi 17:10

TÜMKİAD İl Başkanı Muhammet Eliaçık’ın, kentte ki depremzede yerel esnafın kalkınmasına destek olmak amacıyla projelendirdiği ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın da katkılarıyla Şelale Park Festival alanında ki fuar organize edildi.

Gıda, Yöresel ve Hediyelik Eşya başta olmak üzere birçok ürünün satışa sunulacağı fuara Kahramanmaraş’tan 70 depremzede esnaf katılım sağlayacak.

Etkinlikle ilgili olarak açıklamalarda bulunan TÜMKİAD İl Başkanı Muhammet Eliaçık, deprem sonrasında Kahramanmaraş’ta tekrardan ayağa kalkma fırsatı bulamayan veya konteyner çarşılarda henüz istediği kazancı sağlayamayan esnaflara destek olmak için etkinlik organize ettiklerini söyledi.

TÜMKİAD olarak Tuzla Belediyesiyle işbirliği yaptıklarını vurgulayan Eliaçık, “Başkan Dr. Şadi Yazıcı’ya çok teşekkür ediyorum. TÜMKİAD olarak böyle bir etkinlik düzenlemek istediğimizi söyledik. Memnuniyetle karşıladı, asrın felaketini yaşayan bir şehrin esnafına destek oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Eliaçık, 70 kişilik esnaf kontenjanı olduğunu ve sınırlı sayıda yer kaldığını ifade ederek, “19 Eylül Salı günü son kayıt günümüz. Katılmak isteyenler bize ulaşabilir ve bizimle birlikte fuara katılabilir. TÜMKİAD olarak çevre illerdeki halkı ve Tuzla’nın yakın ilçelerini bölgeye getirmek için gerekli reklam tanıtım çalışmalarını da yapıyoruz. 22 Eylül’de İstanbul Tuzla Şelale Park’ta esnafımızın satış yapabilmesi ve kazanç sağlayabilmesi için fuarımızı başlatacağız” dedi.

Kahramanmaraş’a hizmet aşkı ile çalışan bir STK olduklarını hatırlatan Eliaçık, bugüne kadar polemiğe girmeden hizmetleriyle öne çıktıklarını vurguladı.

Kahramanmaraş alışveriş günlerine İstanbul’da yaşayan hemşerilerini de davet eden Eliaçık, depremzede esnafın unutulmaması gerektiğini ve destek olmak gerektiğini de ifade etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta kural ihlali yapan sürücülere ceza yağdı!
Kahramanmaraş’ta kural ihlali yapan sürücülere ceza yağdı!
Kaymakamdan Resim Sergisine Tam Puan
Kaymakamdan Resim Sergisine Tam Puan
Kahramanmaraş’ta tırın altında kalan otomobil ezildi
Kahramanmaraş’ta tırın altında kalan otomobil ezildi
Ali kayası cam terası ekim’de açılıyor!
Ali kayası cam terası ekim’de açılıyor!
Cajun Corner’a Kahramanmaraş’ta Yoğun İlgi Gördü
Cajun Corner’a Kahramanmaraş’ta Yoğun İlgi Gördü

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber