İstanbul’da Kahramanmaraş rüzgarı esecek

TÜMKİAD İl Başkanı Muhammet Eliaçık’ın, kentte ki depremzede yerel esnafın kalkınmasına destek olmak amacıyla projelendirdiği ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın da katkılarıyla Şelale Park Festival alanında ki fuar organize edildi.

Gıda, Yöresel ve Hediyelik Eşya başta olmak üzere birçok ürünün satışa sunulacağı fuara Kahramanmaraş’tan 70 depremzede esnaf katılım sağlayacak.

Etkinlikle ilgili olarak açıklamalarda bulunan TÜMKİAD İl Başkanı Muhammet Eliaçık, deprem sonrasında Kahramanmaraş’ta tekrardan ayağa kalkma fırsatı bulamayan veya konteyner çarşılarda henüz istediği kazancı sağlayamayan esnaflara destek olmak için etkinlik organize ettiklerini söyledi.

TÜMKİAD olarak Tuzla Belediyesiyle işbirliği yaptıklarını vurgulayan Eliaçık, “Başkan Dr. Şadi Yazıcı’ya çok teşekkür ediyorum. TÜMKİAD olarak böyle bir etkinlik düzenlemek istediğimizi söyledik. Memnuniyetle karşıladı, asrın felaketini yaşayan bir şehrin esnafına destek oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Eliaçık, 70 kişilik esnaf kontenjanı olduğunu ve sınırlı sayıda yer kaldığını ifade ederek, “19 Eylül Salı günü son kayıt günümüz. Katılmak isteyenler bize ulaşabilir ve bizimle birlikte fuara katılabilir. TÜMKİAD olarak çevre illerdeki halkı ve Tuzla’nın yakın ilçelerini bölgeye getirmek için gerekli reklam tanıtım çalışmalarını da yapıyoruz. 22 Eylül’de İstanbul Tuzla Şelale Park’ta esnafımızın satış yapabilmesi ve kazanç sağlayabilmesi için fuarımızı başlatacağız” dedi.

Kahramanmaraş’a hizmet aşkı ile çalışan bir STK olduklarını hatırlatan Eliaçık, bugüne kadar polemiğe girmeden hizmetleriyle öne çıktıklarını vurguladı.

Kahramanmaraş alışveriş günlerine İstanbul’da yaşayan hemşerilerini de davet eden Eliaçık, depremzede esnafın unutulmaması gerektiğini ve destek olmak gerektiğini de ifade etti.