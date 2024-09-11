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İstiklal Üniversitesi İle Doğaka Arasında Çifte Protokol

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı arasında 2 proje için işbirliği protokolü imzalandı.

İstiklal Üniversitesi İle Doğaka Arasında Çifte Protokol

İstiklal Üniversitesi İle Doğaka Arasında Çifte Protokol

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı arasında 2 proje için işbirliği protokolü imzalandı.

11 Eylül 2024 Çarşamba 17:52

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı arasında, Dijital Oyun Geliştirme Akademisi(DOGA) Projesi ve Siber Vatan Programı kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

KİÜ Senato Salonu’nda gerçekleştirilen protokolde, taraflar adına imzalar KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan ve DOĞAKA Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu tarafından atıldı. KİÜ akademisyenleri tarafından hayata geçirilen ve DOĞAKA tarafından 150 bin Euro hibe sağlanacak olan DOGA Projesi ile KİÜ’yüSiber Vatan Programı’na dahil eden 2 protokol çerçevesinde kurumlar arası işbirliği noktasında önemli bir adım atıldı.

KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan 2 önemli proje için protokol yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. DOGA Projesini içine alan ilk protokol ile DOĞAKA’dan 150 bin Euro hibe alınacağını, bu kaynakla proje için gerekli olan bilgisayar ve teknolojik altyapının oluşturulacağını vurgulayan Prof. Dr. Bakan, Siber Vatan Programı ile de KİÜ’nün akademik ve idari personeliyle öğrencileri için farkındalık oluşturulacağını söyledi. Rektör Bakan, şöyle konuştu:

“Gerçekten gururluyuz. Bugün hocalarımızın hayata geçirdiği DOGA Projesi, DOĞAKA tarafından desteklenmeye değer bulundu. Böylelikle projemiz için tam 150 bin Euro hibe sağlanıyor. Öncelikle kıymetli hocalarımızı tebrik ediyorum.Özellikle şu anda Amerika’da bulunan ve Indiana Üniversitesi’nde bilimsel çalışmalarını sürdüren Dr. Öğr. Üyesi Can Meşe’ye, şu anda aramızda olan Doç. Dr. Yusuf İslam Bolat, Doç. Dr. Meryem Geçimli, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şahin Solak, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Gök, Dr. Öğr. Üyesi Kemal Köksal, Dr. Öğr. Üyesi Elif Belkıs Öksüz Uncu ve Öğr. Gör. Hamza Aydemir’i kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum. Diğer protokolümüz ile de üniversitemizi Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen Siber Vatan Programına dahil ediyoruz. Böylelikle öğrencilerimiz başta olmak üzere akademik ve idari personelimizde siber güvenlik noktasında farkındalık oluşturacak eğitimler verilecek. Yine genç girişimleri teşvik ederek, ülkemizin ihtiyaç duyduğu siber güvenlik uzmanı ihtiyacına katkıda bulunması sağlanacak. Ben iki protokolümüzün de hayırlı olmasını diliyorum. Bugün aramızda olan DOĞAKA Genel Sekreterimiz Oğuz Alibekiroğlu’na katkıları dolayısıyla teşekkür ediyorum. Bu işbirliğimizin artarak devam edeceğine inanıyorum.”

DOĞAKA Genel Sekreteri Bekiroğlu’da konukseverliği dolayısıyla Rektör Bakan’a teşekkür ederek, protokollerin hayırlı olması dileklerini iletti. Bekiroğlu, ülke için önemli olan ve kalkınmasına katkı sağlayacak projeleri desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Erşahan ve KİÜ Genel Sekreteri FeratKarataşlı’nın ile ilgili akademisyenlerin de hazır bulunduğu protokolün ardından istişarelerde bulunuldu.

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İstiklal Üniversitesi İle Doğaka Arasında Çifte Protokol
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