Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Sani Konukoğlu, mezarı başında anıldı!
Sani Konukoğlu, mezarı başında anıldı!
Göksun’da Kış Şartlarıyla mücadele başladı!
Göksun’da Kış Şartlarıyla mücadele başladı!
Görme Engelli Vatandaşlar ve Aileleri İçin Etkinlik Düzenledi
Görme Engelli Vatandaşlar ve Aileleri...
Mesut Dedeoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı!
Mesut Dedeoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan...
‘Kahramanmaraş Masalları’ Kitabı Miniklerle Buluştu!
‘Kahramanmaraş Masalları’ Kitabı Miniklerle Buluştu!

İyi Parti Dulkadiroğlu seçim ofisi açıldı!

Kahramanmaraş'ta İyi Parti, Dulkadiroğlu ilçesinde seçim ofisini hizmete açarak yerel seçim çalışmalarına hız verdi.

İyi Parti Dulkadiroğlu seçim ofisi açıldı!

İyi Parti Dulkadiroğlu seçim ofisi açıldı!

Kahramanmaraş'ta İyi Parti, Dulkadiroğlu ilçesinde seçim ofisini hizmete açarak yerel seçim çalışmalarına hız verdi.

04 Şubat 2024 Pazar 15:05

Seçim ofisi açılışında konuşan İYİ Parti Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayı Dr. Selahaddin Can, “Hayata küsmüş Dulkadiroğlu’nu yeniden hayata kazandıracağız” dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken, adaylar seçim kampanyalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi için İYİ Parti’den Belediye Başkanlık adaylığını açıklayan Dr. Selahaddin Can, seçim osinin açılışını yaptı. Dulkadiroğlu İlçesi Şeyh Şamil Mahallesi Sürmeli Bey Caddesi’nde bulunan seçim osinin açılışına, İYİ Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mesut Dedeoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Tekerek, İYİ Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ahmet Altun, İYİ Parti Onikişubat İlçe Başkanı Hamza Akkurt, ve İYİ Parti GİK üyesi Neslihan Koca Nergiz ile çok sayıda partili katıldı. Açılış kurdelesini Mesut Dedeoğlu, Süleyman Tekerek ve Selahaddin Can kesti. İYİ Parti Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayı Dr. Selahaddin Can; yaptığı açıklamada, seçildiği takdirde Dulkadiroğlu’na can geleceğini, vatandaşların ihtiyaçları için çalışacaklarını söyledi.

“HAYATA KÜSMÜŞ DULKADİROĞLU’NU TEKRAR HAYATA KAZANDIRACAĞIZ”

İYİ Parti Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayı Selahaddin Can açılış konuşmasında Dulkadiroğlu’na İYİ belediyeciliğini kazandıracaklarını belirterek; “Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayı olarak İYİ Parti'nin İYİ belediyeciliğini Kahramanmaraş ve Dulkadiroğlu'na kazandırmak için yola çıktım. Bu yola İYİ Parti İl Başkanlığı, İlçe Başkanlığı teşkilatlarıyla beraber çıktık ve onların desteğiyle bu yoldayız. Artık seçim startı veriyoruz. Kahramanmaraş'ın makûs talihini değiştireceğiz. Ben Kahramanmaraş'ın Kayabaşı Mahallesi'nde doğmuş bir çocuk olarak ve bu şehrin sokaklarında büyümüş bir insan olarak 25-26 yıldır bu şehre hekim olarak hizmet ettim. Bu şehrin ihtiyaçlarını, özellikle Dulkadiroğlu'nun ihtiyaçlarını çok çok iyi biliyorum. İnşallah 31 Mart akşamı belediye başkanı seçildiğimizde teşhisi konmuş, tanısı konulmuş projeleriyle, ekibi ve danışmanlarıyla gümbür gümbür geleceğiz. Halkımızın teveccühüyle Dulkadiroğlu'na iyi belediyeciliğin bayrağını dikeceğiz. Bu şehri yıkıntılar arasından kurtaracağız. Sürekli söylüyorum, öncelikle depremde zarar görmüş tüm insanlarımızın maddi manevi yanlarında olacağız. Yıkılmış bu şehrimizin imarını bir an önce gerçekleştireceğiz. Hayata küsmüş Dulkadiroğlu ve Kahramanmaraşlı hemşerilerimizi tekrar hayata kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

“EN İYİ NETİCEYİ ALACAĞIZ”

İYİ Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mesut Dedeoğlu ise; “Çok değerli dostumuz, arkadaşımız Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayımız Dr. Selahattin Can Bey'in açılış merasimindeyiz, hayırlara vesile olsun inşallah. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayınız olarak inşallah 11 tane ilçemiz ve büyükşehir belediye başkanlığımız olmak üzere en iyi neticeyi alacağız, onun için çabalıyoruz ve koşturuyoruz. Dulkadiroğlu'nda da en iyi neticeyi alacağımızdan eminim.

“DULKADİROĞLU'NDAN DEĞİŞİMİN SESİ ÇOK GÜR BİR ŞEKİLDE ÇIKSIN”

İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Tekerek; “Kıymetli Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayımız Dr. Selahattin Can'ın seçim koordinasyon merkezi açılışı İYİ Parti’mize, şehrimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Kahramanmaraş'ta değişimin başlayacağı ilk adım olan Dulkadiroğlu'ndan değişimin sesi çok gür bir şekilde çıksın. Türkiye'de değişim buradan başlasın inşallah.

“1 NİSAN SABAHI SEÇİMİ ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ”

İYİ Parti Onikişubat İlçe Başkanı Hamza Akkurt; “Burada Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayımız Selahattin Can'ın seçim ofisinin açılışı için bulunuyoruz. Dulkadiroğlu'na can olmaya gelen Dr. Selahattin Can Başkan'ımıza başarılar diliyoruz. İnşallah 1 Nisan sabahı seçimi zaferle taçlandıracağız. ”

“SELAHATTİN BAŞKANIMIZ DULKADİROĞLU’NA CAN OLACAK”

İYİ Parti GİK üyesi Neslihan Koca Nergiz; “Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayımız Sayın Doktor Selahattin Can'a çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyorum. Öncelikle adaylığının Kahramanmaraş'ımıza, vatanımıza, milletimize hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Selahattin Başkanımız Dulkadiroğlu’na gerçekten can olacak, nefes olacak. ”

Anahtar Kelimeler:
İyi Parti Dulkadiroğlu Seçim Ofisi Açıldı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meral Akşener'in Kahramanmaraş ziyareti iptal oldu
Meral Akşener'in Kahramanmaraş ziyareti iptal oldu
Kahramanmaraş’ta hibrit otobüs dönemi başlıyor!
Kahramanmaraş’ta hibrit otobüs dönemi başlıyor!
Büyükşehir’den 5 ve 6 Şubat’ta ücretsiz ulaşım hizmeti!
Büyükşehir’den 5 ve 6 Şubat’ta ücretsiz ulaşım hizmeti!
Kahramanmaraş’ta Ülkü Ocaklarından ortaöğretim gelişim programı!
Kahramanmaraş’ta Ülkü Ocaklarından ortaöğretim gelişim programı!
Deprem bölgesinde hayvancılığa destek!
Deprem bölgesinde hayvancılığa destek!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber