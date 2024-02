İyi Parti Dulkadiroğlu seçim ofisi açıldı!

Seçim ofisi açılışında konuşan İYİ Parti Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayı Dr. Selahaddin Can, “Hayata küsmüş Dulkadiroğlu’nu yeniden hayata kazandıracağız” dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken, adaylar seçim kampanyalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi için İYİ Parti’den Belediye Başkanlık adaylığını açıklayan Dr. Selahaddin Can, seçim osinin açılışını yaptı. Dulkadiroğlu İlçesi Şeyh Şamil Mahallesi Sürmeli Bey Caddesi’nde bulunan seçim osinin açılışına, İYİ Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mesut Dedeoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Tekerek, İYİ Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ahmet Altun, İYİ Parti Onikişubat İlçe Başkanı Hamza Akkurt, ve İYİ Parti GİK üyesi Neslihan Koca Nergiz ile çok sayıda partili katıldı. Açılış kurdelesini Mesut Dedeoğlu, Süleyman Tekerek ve Selahaddin Can kesti. İYİ Parti Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayı Dr. Selahaddin Can; yaptığı açıklamada, seçildiği takdirde Dulkadiroğlu’na can geleceğini, vatandaşların ihtiyaçları için çalışacaklarını söyledi.

“HAYATA KÜSMÜŞ DULKADİROĞLU’NU TEKRAR HAYATA KAZANDIRACAĞIZ”

İYİ Parti Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayı Selahaddin Can açılış konuşmasında Dulkadiroğlu’na İYİ belediyeciliğini kazandıracaklarını belirterek; “Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayı olarak İYİ Parti'nin İYİ belediyeciliğini Kahramanmaraş ve Dulkadiroğlu'na kazandırmak için yola çıktım. Bu yola İYİ Parti İl Başkanlığı, İlçe Başkanlığı teşkilatlarıyla beraber çıktık ve onların desteğiyle bu yoldayız. Artık seçim startı veriyoruz. Kahramanmaraş'ın makûs talihini değiştireceğiz. Ben Kahramanmaraş'ın Kayabaşı Mahallesi'nde doğmuş bir çocuk olarak ve bu şehrin sokaklarında büyümüş bir insan olarak 25-26 yıldır bu şehre hekim olarak hizmet ettim. Bu şehrin ihtiyaçlarını, özellikle Dulkadiroğlu'nun ihtiyaçlarını çok çok iyi biliyorum. İnşallah 31 Mart akşamı belediye başkanı seçildiğimizde teşhisi konmuş, tanısı konulmuş projeleriyle, ekibi ve danışmanlarıyla gümbür gümbür geleceğiz. Halkımızın teveccühüyle Dulkadiroğlu'na iyi belediyeciliğin bayrağını dikeceğiz. Bu şehri yıkıntılar arasından kurtaracağız. Sürekli söylüyorum, öncelikle depremde zarar görmüş tüm insanlarımızın maddi manevi yanlarında olacağız. Yıkılmış bu şehrimizin imarını bir an önce gerçekleştireceğiz. Hayata küsmüş Dulkadiroğlu ve Kahramanmaraşlı hemşerilerimizi tekrar hayata kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

“EN İYİ NETİCEYİ ALACAĞIZ”

İYİ Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mesut Dedeoğlu ise; “Çok değerli dostumuz, arkadaşımız Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayımız Dr. Selahattin Can Bey'in açılış merasimindeyiz, hayırlara vesile olsun inşallah. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayınız olarak inşallah 11 tane ilçemiz ve büyükşehir belediye başkanlığımız olmak üzere en iyi neticeyi alacağız, onun için çabalıyoruz ve koşturuyoruz. Dulkadiroğlu'nda da en iyi neticeyi alacağımızdan eminim.

“DULKADİROĞLU'NDAN DEĞİŞİMİN SESİ ÇOK GÜR BİR ŞEKİLDE ÇIKSIN”

İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Tekerek; “Kıymetli Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayımız Dr. Selahattin Can'ın seçim koordinasyon merkezi açılışı İYİ Parti’mize, şehrimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Kahramanmaraş'ta değişimin başlayacağı ilk adım olan Dulkadiroğlu'ndan değişimin sesi çok gür bir şekilde çıksın. Türkiye'de değişim buradan başlasın inşallah.

“1 NİSAN SABAHI SEÇİMİ ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ”

İYİ Parti Onikişubat İlçe Başkanı Hamza Akkurt; “Burada Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayımız Selahattin Can'ın seçim ofisinin açılışı için bulunuyoruz. Dulkadiroğlu'na can olmaya gelen Dr. Selahattin Can Başkan'ımıza başarılar diliyoruz. İnşallah 1 Nisan sabahı seçimi zaferle taçlandıracağız. ”

“SELAHATTİN BAŞKANIMIZ DULKADİROĞLU’NA CAN OLACAK”

İYİ Parti GİK üyesi Neslihan Koca Nergiz; “Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayımız Sayın Doktor Selahattin Can'a çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyorum. Öncelikle adaylığının Kahramanmaraş'ımıza, vatanımıza, milletimize hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Selahattin Başkanımız Dulkadiroğlu’na gerçekten can olacak, nefes olacak. ”