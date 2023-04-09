İyi Parti Kahramanmaraş milletvekili adayları belli oldu!

Buna göre belirlenen listede İyi Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayları şöyle:
1.Ahmet Çabukel
2. Neslihan Koça Nergiz
3. Ziya Dumlupınar
4. Burak Sert
5. Şeyma Aytemiz Aslantürk
6. İrfan Mert Yıkan
7. Emine Leblebici
8. Serdal Kurtoğlu
İYİ Parti 28. dönem Kahramanmaraş milletvekili aday listesi belli oldu.
Buna göre belirlenen listede İyi Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayları şöyle:
1.Ahmet Çabukel
2. Neslihan Koça Nergiz
3. Ziya Dumlupınar
4. Burak Sert
5. Şeyma Aytemiz Aslantürk
6. İrfan Mert Yıkan
7. Emine Leblebici
8. Serdal Kurtoğlu