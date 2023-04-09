İyi Parti Kahramanmaraş milletvekili adayları belli oldu!

Buna göre belirlenen listede İyi Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayları şöyle:

1.Ahmet Çabukel

2. Neslihan Koça Nergiz

3. Ziya Dumlupınar

4. Burak Sert

5. Şeyma Aytemiz Aslantürk

6. İrfan Mert Yıkan

7. Emine Leblebici

8. Serdal Kurtoğlu