İYİ Partili Faruk Atlı, ‘114 yıl sonra basına yine sansür’

İyi Parti Kahramanmaraş Kurucu İl Başkanı KBB Uzmanı Opr. Dr. Faruk Atlı basına sansürün kaldırılışının 114. Yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajının başında çalışma arkadaşları olarak gördüğü Kahramanmaraş basınına övgüler yağdıran Atlı, “Kahramanmaraş’ın gelişimi noktasında, gece gündüz demeden görevlerini ifa eden, bunu da tarafsız bir şekilde gerçekleştiren, ilini ve ülkesini her şeyin üzerinde tutan birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğum arkadaşlarımın bayramını kutluyorum.” Dedi.

Kahramanmaraş basınının tarafsız ve iyi niyetliliğinden hiçbir zaman şüphe duymadığını dile getiren Atlı, “Biliyorsunuz hükümet ‘Dezenformasyon’ adı altında yeni basın ve sosyal medya yasasını zorlatıyor. Bu yasayla zaten yeteri kadar hür olamayan her türlü fikir, siyasi ve ekonomik baskı altında tutulan basın mensuplarının kalan hür kalemlerini de ellerinden almak istiyorlar. 114 yıl önce kaldırılan sansür bu yasayla yeniden uygulanmak isteniyor.

Basının özgür olması o ülkedeki demokrasinin doğru orantıda olduğunu gösterir. Bugün gerçek olayları ne kadar sansürletirlerse sansürletsinler, yarın onlara da özgür bir basının lazım olacağını unutmamalılar. Her şeye rağmen basınımızın özgürlüğünün teminatı İyi kadrolarla çok yakında güvence altına alınacağını belirtiyor, bu vesileyle tüm arkadaşlarımızın bayramını kutluyorum.” Dedi.