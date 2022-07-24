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İYİ Partili Faruk Atlı, ‘114 yıl sonra basına yine sansür’

İyi Parti Kurucu İl Başkanı Faruk Atlı; “Basının özgürlüğü o ülkenin demokrasisinin gelişimiyle ilgilidir. Ne yazıkki; 114 yıl önce meşrutiyetin ilanıyla basında kaldırılan sansür, 114 yıl sonra basın ve sosyal medya yasayla yeniden getirilmek isteniyor. Bu baskı altında basın bayramını kutluyoruz ama çok yakında daha özgür ve iyi bir basın bayramı kutlayacağımızdan kimsenin endişesi olmasın” dedi.

İYİ Partili Faruk Atlı, ‘114 yıl sonra basına yine sansür’

İYİ Partili Faruk Atlı, ‘114 yıl sonra basına yine sansür’

İyi Parti Kurucu İl Başkanı Faruk Atlı; “Basının özgürlüğü o ülkenin demokrasisinin gelişimiyle ilgilidir. Ne yazıkki; 114 yıl önce meşrutiyetin ilanıyla basında kaldırılan sansür, 114 yıl sonra basın ve sosyal medya yasayla yeniden getirilmek isteniyor. Bu baskı altında basın bayramını kutluyoruz ama çok yakında daha özgür ve iyi bir basın bayramı kutlayacağımızdan kimsenin endişesi olmasın” dedi.

24 Temmuz 2022 Pazar 15:39
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İyi Parti Kahramanmaraş Kurucu İl Başkanı KBB Uzmanı Opr. Dr. Faruk Atlı basına sansürün kaldırılışının 114. Yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajının başında çalışma arkadaşları olarak gördüğü Kahramanmaraş basınına övgüler yağdıran Atlı, “Kahramanmaraş’ın gelişimi noktasında, gece gündüz demeden görevlerini ifa eden, bunu da tarafsız bir şekilde gerçekleştiren, ilini ve ülkesini her şeyin üzerinde tutan birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğum arkadaşlarımın bayramını kutluyorum.” Dedi.

Kahramanmaraş basınının tarafsız ve iyi niyetliliğinden hiçbir zaman şüphe duymadığını dile getiren Atlı, “Biliyorsunuz hükümet ‘Dezenformasyon’ adı altında yeni basın ve sosyal medya yasasını zorlatıyor. Bu yasayla zaten yeteri kadar hür olamayan her türlü fikir, siyasi ve ekonomik baskı altında tutulan basın mensuplarının kalan hür kalemlerini de ellerinden almak istiyorlar. 114 yıl önce kaldırılan sansür bu yasayla yeniden uygulanmak isteniyor.

Basının özgür olması o ülkedeki demokrasinin doğru orantıda olduğunu gösterir. Bugün gerçek olayları ne kadar sansürletirlerse sansürletsinler, yarın onlara da özgür bir basının lazım olacağını unutmamalılar. Her şeye rağmen basınımızın özgürlüğünün teminatı İyi kadrolarla çok yakında güvence altına alınacağını belirtiyor, bu vesileyle tüm arkadaşlarımızın bayramını kutluyorum.” Dedi.

Anahtar Kelimeler:
İYİ Partili Faruk Atlı‘114 Yıl Sonra Basına Yine Sansür’
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