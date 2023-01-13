İyi Partili Faruk Atlı “MİYABB”ı ziyaret etti!

10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla bir dizi ziyaretlere çıkan, Kahramanmaraş İyiparti kurucusu Uzm. Dr.Faruk ATLI, Medya İnternet yayıncıları basın birliği Başkanı Ebru Sema Akkurt ve Yönetimini Ziyaret ederek Kahramanmaraş medyasının sorunları üzerine Sohbet etti..

ATLI Sözlerine Şöyle Devam Etti: Hakkaniyet sahibi basınımızın ve gazetecilerimizin milletimizin hassasiyetlerini gözeterek, doğru bilgilendirme görevini yerine getireceklerine ve demokrasimize katkıda bulunmaya devam edeceklerine inancım her zaman olduğu gibi tamdır.Doğru, İlkeli,cefakâr, sağduyulu ve bilge olmak, basın mensuplarının karakteridir. Etik anlayışlarına sıkı sıkıya bağlı, yaşamını mesleğine adayan ‘Çalışan Gazeteciler’in gününü kutluyorum dedi..