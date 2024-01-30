KADEM deprem şehitlerini Kabirleri Başında Ziyaret Etti

Gümrükçüoğlu, depremin yıkıcı etkisini vurgulayarak, bölgedeki yardımları anlattı.

Dulkadiroğlu ilçe sınırları içerisinde yer alan BAYKAR Konteyner Kent'teki Kadın Destek Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Gümrükçüoğlu, KADEM tarafından deprem bölgesine 12 milyon liraya yakın ayni yardım yapıldığını, 271 kadının açılan atölyelerden ve kurslardan destek aldığını, 6 Şubat'tan bugüne ise 5 bin 700'ün üzerinde kadına destek verildiğini belirtti.

Konteyner kentte kalan ve Kadın Destek Merkezi'ndeki kurslardan istifade eden kadınlar, KADEM'i depremin ilk gününden bugüne yanlarında gördüklerini, merkezdeki etkinliklerle hayata tutunduklarını belirtti.

Saliha Gümrükçüoğlu, konuşmaların ardından depremde hayatını kaybedenler için helva dağıttı.

Daha sonra mezarlık ziyaretinde bulunan Gümrükçüoğlu ve beraberindekiler, deprem şehitleri için dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.