Kahramanmaraş büyükşehir, 16 elektrikli otobüs alıyor!

Başkan Görgel, “Yeşil Filo hedefiyle bu dönem içerisinde hem araç sayımızı artırmak hem de şehrimizin her alanda Türkiye’ye örnek bir model çizmesi gayesindeyiz. Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile AB delegasyonunun destekleriyle şehrimize 16 elektrikli otobüs kazandırıyoruz. İnşallah Kasım ayı içerisinde ihalesi yapılmış olacak ve ardından elektrikli araçlarımız hemşehrilerimize hizmet vermeye başlayacak” dedi.

Şehirde toplu taşıma standardını artırmak, ulaşımı konforlu hale getirmek ve özel gereksinimli bireyler için toplu taşımayı daha erişilebilir yapmak için yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bölgeye örnek olacak bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Avrupa Birliği delegasyonu iş birliğiyle şehre 16 adet elektrikli otobüs alınacak ve araçlar için 8 adet şarj istasyonu kurulacak. Geçtiğimiz aylarda hizmete sunulan hibrit otobüslerin ardından Kahramanmaraşlılara hizmet verecek yeni elektrikli otobüsler çevre dostu ve özel gereksinimli bireylerin kullanımına da son derece uygun olacak.

5 Kasım 2024 tarihinde son tekliflerin alınmasının ardından yeni elektrikli otobüsler Kahramanmaraş yollarında vatandaşlara toplu taşıma hizmeti vermeye başlayacak. İhale kapsamında şehre 50 elektrikli bisiklet de alınacak. Poyraz uygulamasıyla 7’den 70’e tüm vatandaşlara hizmet veren elektrikli bisikletlerin sayısı da artırılmış olacak.

Hedef: Ulaşımda Yeşil Filo

Kahramanmaraş’ta toplu taşımada bir ilki gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Geçtiğimiz dönem içerisinde toplu taşıma filomuz hibrit araçlarla güçlenmişti. Yeşil Filo hedefiyle bu dönem içerisinde hem araç sayımızı artırmak hem de şehrimizin her alanda Türkiye’ye örnek bir model çizmesi gayesindeyiz. Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile AB delegasyonunun destekleriyle şehrimize 16 elektrikli otobüs kazandırıyoruz. İnşallah Kasım ayı içerisinde ihalesi yapılmış olacak ve ardından elektrikli araçlarımız hemşehrilerimize hizmet vermeye başlayacak” diye konuştu.

Toparlanma Sürecini Hızlıca Tamamlayacağız

Başkan Görgel, göreve başladıkları günden itibaren Kahramanmaraş için yoğun bir gayret içerisinde olduklarını da ifade ederek, “Şehrimizin ayağa kalkması, eksikliklerin bir an önce giderilmesi için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Altyapıdan üstyapıya bakanlıklarımızın destekleriyle önemli bir mesafe almış durumdayız. İlçe ilçe faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ekiplerimiz 11 ilçemizde canla başla çalışıyor. İnşallah hemşehrilerimizin de destekleriyle şehrimizin toparlanma sürecini hızlıca tamamlayacağız” cümlelerini kaydetti.