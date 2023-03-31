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Kahramanmaraş Büyükşehir 982 noktada temizlik çalışmalarını sürdürüyor

Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığının korunması ve kent estetiğinin sağlanması için 982 noktada temizlik, ilaçlama ve dezenfeksiyon uygulamalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir 982 noktada temizlik çalışmalarını sürdürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir 982 noktada temizlik çalışmalarını sürdürüyor

Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığının korunması ve kent estetiğinin sağlanması için 982 noktada temizlik, ilaçlama ve dezenfeksiyon uygulamalarını sürdürüyor.

31 Mart 2023 Cuma 14:51

Şehrin ihya ve inşası noktasında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, olası salgın hastalıkların önüne geçerek halk sağlığının korunması için de yoğun gayret gösteriyor. Şehirde 95 araç 751 personelle yürütülen çalışmalarla toplamda 982 nokta çöp ve atıklardan temizleniyor.

Geçici barınma merkezleri ve ortak kullanım alanlarında ilaçlama ve dezenfeksiyon uygulamaları da kesintisiz bir şekilde sürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, olası salgın hastalıkların önüne geçerek halk sağlığının korunması ve kent estetiğinin sağlanması noktasında şehir genelinde temizlik, ilaçlama ve dezenfeksiyon uygulamalarının aralıksız devam edeceği belirtildi.

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