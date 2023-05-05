Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi işçi alım ilanı yayınladı!

AKBEL A.Ş. Geçici Personel Alım İlanı (Kuzey İlçeler)

Büyükşehir Belediyemiz ve AKBEL A.Ş. bünyesinde geçici işçi olarak (5 ay 29 gün) çalıştırılmak üzere aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

Sıra No

Unvan

Sayı

Görev Yeri

Cinsiyet

Eğitim

1

Beden İşçisi

6

Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı (Afşin)

Erkek

En az ilkokul mezunu olmak.

2

Beden İşçisi

1

Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı (Elbistan)

Erkek

En az ilkokul mezunu olmak.

3

Beden İşçisi

3

Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı (Nurhak)

Erkek

En az ilkokul mezunu olmak.

4

Beden İşçisi

2

Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı (Ekinözü)

Erkek

En az ilkokul mezunu olmak.

Toplam

12

Aranan Şartlar

2018/11608 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 4’üncü maddesindeki şartları taşımak.

Son müracaat tarihi itibariyle 50 yaşını geçmemiş olmak.

Vardiya sistemine göre çalışmasına engel, sağlık vb. sorunlarının olmaması.

Görev yapacağı yer nüfusuna kayıtlı olmak.

Görev yapacağı yerde ikamet etmeyi kabul etmek.

Müracaat

Başvuru şartlarını taşıyan adayların 04 Mayıs 2023 / 08 Mayıs 2023 tarihleri arasında https://kahramanmaras.bel.tr/form/akbel-as-gecici-personel-alim-ilani-basvuru-formu-04052023 web adresi üzerinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.