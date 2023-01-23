Kahramanmaraş Büyükşehir’den Karacasu’ya Yeni Sosyal Tesis

Yeni sosyal tesis, çeşitli organizasyonlarda mahalle halkına hizmet verecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin muhtelif yerlerine çok fonksiyonlu sosyal tesisler kazandırmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, Dulkadiroğlu Karacasu Ferhuş Mahallesi’nde bulunan ve geçmişte çeşitli fonksiyonlarda şehre hizmet eden bina, gerçekleştirilen tadilat çalışmalarıyla baştan uca yenilendi.

İç ve dış mekânıyla birlikte bir bütün olarak yenilenen yapı, modern görünüme kavuşturuldu. Tesisin dış kaplamaları restore edilirken bina içerisinde lavabolar, zemin ve tavan kaplamaları, elektrik ve ısınma tesisatları baştan sona yenilendi. Çevre düzenlemeleriyle birlikte toplamda 3 Milyon TL’lik yatırımla yenilenen sosyal tesis, çeşitli organizasyonlarda mahalle halkına hizmet verecek.

Şehrimize Hayırlı Olsun

Karacasu Ferhuş Mahallesi’ne kazandırılan sosyal tesisin hayırlı olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehir merkezimize, ilçelerimize ve yerleşim yerlerimize çok fonksiyonlu sosyal tesisler kazandırmayı sürdürüyoruz. Karacasu Ferhuş Mahallemizde bulunan ve geçmişte çeşitli fonksiyonlarda hemşehrilerimize hizmet eden mevcut binayı iç ve dış mekânıyla birlikte yeniledik. Modern bir görünüme kavuşan ve daha kullanışlı hale gelen tesis, çeşitli organizasyonlarda hemşehrilerimize hizmet edecek. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.