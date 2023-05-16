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Kahramanmaraş Büyükşehir’den Tarımsal Sulamaya Destek

Büyükşehir Belediyesi, depremde hasar alan tarımsal sulama kanallarının bakım ve onarımını gerçekleştiriyor. İlk etapta Nurhak’ın Kullar ve Tatlar mahallerinde sulama kanalları yenileniyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir’den Tarımsal Sulamaya Destek

Kahramanmaraş Büyükşehir’den Tarımsal Sulamaya Destek

Büyükşehir Belediyesi, depremde hasar alan tarımsal sulama kanallarının bakım ve onarımını gerçekleştiriyor. İlk etapta Nurhak’ın Kullar ve Tatlar mahallerinde sulama kanalları yenileniyor.

16 Mayıs 2023 Salı 16:46

Şehirde tarımsal üretimi ve verimliliği artırma noktasında hayata geçirdiği projeler ve sağladığı desteklerle çiftçilerin yüzünü güldüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, depremde hasar alan sulama kanallarının da bakım ve onarımını gerçekleştiriyor. Mahalle, Tarım ve Hayvancılık Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla ilk etapta Nurhak ilçesinde Kullar ve Tatlar mahallerinde sulama kanalları yenileniyor. Tarımsal sulama kanallarında meydana gelen tahribatların kısa sürede onarılmasıyla üreticilerin sulama sorunu çözüme kavuşacak. Çalışmaların tarımsal üretim açısından son derece önemli olduğunu belirten çiftçiler Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Göksun ilçesi Ericek Mahallesi’nde ise altyapısı hazırlanan sulama kanallarının imalatına başlanacak. Mahalle, Tarım ve Hayvancılık Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, tahribatların meydana geldiği sulama kanallarında onarım çalışmalarının ve çiftçiye desteklerin kesintisiz devam edeceği belirtildi.

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Kahramanmaraş Büyükşehir’den Tarımsal Sulamaya Destek
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