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Kahramanmaraş Depremlerinde Tünellerde Çatlak Bile Olmadı

Kahramanmaraş-Kayseri Göksun yolunda yer alan 11 adet çift tüplü tünel, asrın felaketinden etkilenmeden ulaşıma katkı sağlıyor. Kahramanmaraş Göksun yolunu 25 kilometre kısaltan Edebiyat Yolu ve tünelleri depremden etlenmedi.

Kahramanmaraş Depremlerinde Tünellerde Çatlak Bile Olmadı

Kahramanmaraş Depremlerinde Tünellerde Çatlak Bile Olmadı

Kahramanmaraş-Kayseri Göksun yolunda yer alan 11 adet çift tüplü tünel, asrın felaketinden etkilenmeden ulaşıma katkı sağlıyor. Kahramanmaraş Göksun yolunu 25 kilometre kısaltan Edebiyat Yolu ve tünelleri depremden etlenmedi.

08 Nisan 2023 Cumartesi 14:50

Asrın felaketinin yaşandığı depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta binlerce insanın öldüğü binlerce binanın yerle bir olduğu bölgede, 2020 yılında Kahramanmaraş Göksun yolunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan 11 çift tüplü tünel depremden hiçbir zarar görmedi.

EDEBİYAT TÜNELİNDEN 6 MİLYON 400 BİN ARAÇ GEÇTİ

Güneydoğu Anadolu'yu, İç Anadolu'yu ve Karadeniz'i birbirine bağlayan güzergah üzerinde yer alan stratejik noktalardan olan Edebiyat tünelleri toplam 64,1 kilometre uzunluğa sahip. Bu yolda 11 adet çift tüp tünel, 2 adet viyadük, 3 adet köprü ve 6 adet köprülü kavşak bulunuyor. Yedi Güzel Adam'ın isimlerinin verildiği ve adını bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koyduğu edebiyat yolu tünellerinin depremden etkilenmemesi sürücüleri son derece memnun etti. 7 Kasım 2020 yılında hizmete açılan edebiyat yolundan şu ana kadar 6 milyon 400 bin araç geçti.

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Kahramanmaraş Depremlerinde Tünellerde Çatlak Bile Olmadı
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